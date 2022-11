Jokowi Minta Dukungan PM Kishida untuk Selesaikan IJEPA

DI depan Perdana Menteri (PM) Jepang Fumio Kishida, Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya penyelesaian Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA).

Adapun perjanjian kerja sama tersebut sangat dibutuhkan untuk meningkatkan perdagangan dan investasi, yang diyakini akan memberi manfaat besar bagi kedua belah pihak.

“Kinerja kerja sama ekonomi kita memang sudah cukup baik. Tapi, saya yakin kinerja ini akan dapat lebih baik lagi, jika kita dapat selesaikan IJEPA,” ujar Jokowi, sapaan akrabnya, dalam pertemuan bilateral dengan PM Jepang, Senin (14/11).

Pada pertemuan tersebut, Jokowi juga menyinggung soal pembangunan proyek infrastruktur yang dikerjakan kedua negara. Dirinya mengapresiasi penandatanganan nota kesepahaman kelanjutan MRT fase 1 pada hari ini, serta kerja sama studi MRT fase 3 pada akhir Oktober lalu.

“Saya harapkan dukungan Yang Mulia agar proyek MRT bisa selesai tepat waktu,” imbuhnya.

Kerja sama di kawasan juga menjadi hal yang diperbincangkan dalam pertemuan bilateral. Jokowi menyebut keketuaan ASEAN oleh Indonesia bertepatan dengan peringatan 50 tahun ASEAN-Jepang.

Lebih lanjut, dirinya menggarisbawahi pentingnya upaya menjaga stabilitas dan perdamaian di kawasan, serta membangun industri hijau di kawasan. “Saya mendorong implementasi konkret sinergi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) dengan Free and Open Indo-Pacific (FOIP)," tutur Jokowi.

"Tahun depan, Indonesia juga akan mendorong engagement negara-negara Pasifik dengan ASEAN. Indonesia juga ingin mengajak Jepang mempererat kerja sama dengan negara-negara di Pasifik," sambungnya.(OL-11)