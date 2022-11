Presiden Korsel Yoon Suk-yeol Tiba di Bali

PRESIDEN Korea Selatan Korsel Yoon Suk-yeol bersama ibu negara Kim Heon Hee tiba di Bali, Minggu (13/11) malam. Kehadirannya itu untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20.

"Iya tiba tadi malam," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah, Senin (14/11).

Pesawat Kepresidenan Korea mendarat pukul 23.40 WITA di Bandara Internasional Ngurah Rai Bali. Seturunnya dari tangga pesawat, Presiden Yoon disambut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Bersama istrinya, Presiden Yoon kemudian berjalan di atas karpet merah diiringi tarian pendet di kiri kanannya. Seusai penyambutan di bandara, Presiden Yoon dikawal menuju hotel tempat menginap di Nusa Dua, Bali.

Ucapan sambutan kedatangan Presiden Korsel juga sudah terlihat dari dalam pesawat berwarna putih tersebut.

"Welcome H.E. Yoon Suk-yeol, the President of the Republic of Korea to Bali for G20 Bali Summit 2022".