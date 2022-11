Ikut Perkuat Hubungan RI-Jepang, Panasonic Gobel Dukung Gelaran Jak Japan Matsuri

PRODUSEN elektronik, PT Panasonic Gobel Indonesia (PGI) terus berinovasi dalam hal teknologi maupun kegiatan bisnisnya. Salah satunya memberikan dukungan terhadap event JJM (Jak Japan Matsuri) bertema “Indonesia & Japan Always Together”, yang diselengarakan secara hybrid pada tanggal 14-16 Oktober 2022, di Mall FX Sudirman, Jakarta.

Panasonic Gobel turut serta menyemarakkan JJM 2022 dengan mendirikan booth elektronik yang terdiri dari berbagai produk unggul dan memberikan promo menarik Panasonic BAGI BAGI KEBAHAGIAAN berupa Cashback hingga 50 Persen bagi seluruh customer. Hal tersebut bertujuan untuk memudahkan konsumen menjangkau produk dan layanan Panasonic, sekaligus mendukung event kreatif dalam rangka memperkuat hubungan baik antara pemerintah Indonesia dan Jepang.

Planning & B2B/G Director PT Panasonic Gobel Indonesia Hisashi Takeuchi mengatakan, Panasonic terus berupaya menciptakan produk dan layanan yang prima guna memudahkan konsumen untuk menjalani kehidupan yang lebih baik.

“Melalui kehadiran Panasonic di event JJM 2022, diharapkan dapat memberikan kontribusi terbaik dari produk yang kami buat dan pasarkan terhadap program program pemerintah yang berdampak positif bagi peningkatan ekonomi kreatif dan kesejahteraan masyarakat Indonesia," ujar Hisashi.

JJM merupakan acara tahunan yang pertama diselenggarakan di Jakarta pada 2009 melalui kerja sama pemerintah dan swasta dan diharapkan menjadi wadah rakyat Indonesia dan Jepang untuk memperdalam ikatan dan mengembangkan persahabatan kedua negara.

Baca juga : Semangat Dasa Sila Bandung Pererat Kerja Sama Bangsa Asia-Afrika

JJM 2022 adalah JJM ke-12 sekaligus pagelaran pertama setelah vakum selama kurang lebih 2 tahun akibat pandemi.

JJM 2022 memiliki tema utama dan subtema khusus yang mempunyai tujuan dan harapan diadakannya acara ini. Tema utamanya yaitu “Indonesia & Japan Always Together” yang didalamnya terkandung harapan Indonesia dan Jepang akan selalu bersama-sama dalam keadaan apa pun.

Sementara, sub-temanya adalah “Berkawan itu menyenangkan”, yang dalamnya terkandung bahwa setelah menghadapi pandemi Covid-19, meneguhkan hubungan keluarga dan pertemanan, serta menegaskan kembali bahwa Indonesia dan Jepang masih berteman dengan baik.

Head of Corporate Communication PT Panasonic Gobel Indonesia Vita Arsawireja menambahkan, Panasonic Gobel sebagai pelopor industri elektronika dan brand terkemuka di Indonesia, berkomitmen untuk terus menciptakan 'Live Your Best' melalui berbagai inovasi produk serta layanan terbaiknya, agar dapat memenuhi kebutuhan hingga gaya hidup dan memberikan kabahagiaan setiap harinya baik bagi konsumen maupun masyarakat di seluruh Indonesia.

”Dengan keterlibatan Panasonic GOBEL dalam JJM 2022 ini, diharapkan dapat mendorong Panasonic dan Stake Holder maupun Pemerintah untuk saling bekerjasama dalam memperkuat hubungan baik kedua negara melalui event kreatif, ekonomi kreatif dan investasi kedepannya, sehingga dapat meningkatkan perekonomian negara dan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia”, tutup Viya. (RO/OL-7)