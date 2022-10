Tahun Depan Raja Charles III Baru Pakai Mahkota

Raja Charles III baru akan dimahkotai di Westminster Abbey pada 6 Mei 2023. Pelantikannya akan dilakukan dalam sebuah upacara yang akan merangkul masa lalu, tetapi melihat ke dunia modern setelah 70 tahun pemerintahan mendiang Ratu Elizabeth II.

Pengumuman tersebut disampaikan pihak Istana Buckingham. Pengumuman tersebut datang di tengah spekulasi seremoni pemberian mahkota akan dilakukan secara sederhana guna menekan biaya.

Sebelumnya, acara pemahkotaan dilakukan tiga jam saat mengangkat Elizabeth menjadi ratu pada 1953. Media Inggris melaporkan bahwa daftar tamu akan dikurangi menjadi 2.000 dari 8.000.

Charles akan dimahkotai dalam upacara keagamaan yang dipimpin oleh Justin Welby, uskup agung Canterbury. Sedangkan Camilla, permaisuri, akan dimahkotai bersama suaminya.

"Penobatan akan mencerminkan peran raja hari ini dan melihat ke masa depan, sambil berakar pada tradisi dan arak-arakan yang sudah berlangsung lama," kata Istana Buckingham.

Charles akan dilumuri minyak suci sebelum menerima bola, tongkat kerajaan dan cincin penobatan. Sementara Camilla juga akan diberikan minyak suci dan dimahkotai sebagai Ibu Suri.

Istana Buckingham sedang merencanakan penobatan, yang dikenal sebagai Operasi Golden Orb, karena Charles dan pewarisnya, Pangeran William, berusaha menunjukkan bahwa monarki masih relevan di Inggris yang modern dan multi-budaya. Meskipun ada rasa hormat yang meluas untuk Elizabeth, seperti yang ditunjukkan oleh puluhan ribu orang yang menunggu berjam-jam untuk melewati peti matinya, tidak ada jaminan bahwa rasa hormat itu akan 'berpindah' ke Charles.

"Penyelenggara harus merekam upacara yang berdurasi sekitar satu jam, sejalan dengan pemakaman ratu yang bulan lalu," kata sejarawan kerajaan Robert Lacey, penulis buku bertajuk Majesty: Elizabeth II and the House of Windsor.

“Kita harus ingat juga, sementara semua penghormatan dan gravitasi pemakaman Ratu sangat terfokus pada penghormatan kepadanya, penobatan adalah penghormatan kepada sebuah institusi daripada seseorang,'' ucap Lacey.

Sementara sebagian besar upacara penobatan, yang telah berubah sedikit dalam 1.000 tahun terakhir, diperkirakan akan tetap utuh. Beberapa ornamen kemegahan dan keadaan yang lebih rewel dapat dipangkas saat Inggris berjuang dengan inflasi yang melonjak dan dampak dari perang di Ukraina.

“Gagasan penobatan yang sangat mewah ini datang di balik musim dingin penghematan, krisis biaya hidup, tetapi juga, saya pikir, perasaan bahwa ribuan pejabat asing terbang dengan pesawat yang menghabiskan minyak dan bensin atau apa pun. Mereka membuang waktu untuk penobatan raja yang mencintai lingkungan — semua hal itu bisa terdengar sangat tidak nyaman,” kata Anna Whitelock, seorang profesor sejarah monarki modern di City University London.

Upacara secara tradisional berlangsung beberapa bulan setelah aksesi raja ke takhta, menyediakan waktu untuk meratapi pendahulunya dan mengatur acara tersebut. Charles diperkirakan akan menandatangani proklamasi yang secara resmi menyatakan tanggal upacara pada pertemuan penasihat seniornya, yang dikenal sebagai Dewan Penasihat, akhir tahun ini. (ABCnews/OL-12)