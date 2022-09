65 Peserta dari 4 Negara Ikuti Training ESQ di Swiss

SEBANYAK 65 peserta dari 4 negara yakni Swiss, Jerman, Belanda, dan Perancis ambil bagian dalam training ESQ New Chapter yang dirancang khusus oleh pendiri ESQ Group Ary Ginanjar Agustian. Training yang berlangsung pada 24-25 September berlangsung di Bern, Swiss.

ESQ New Chapter adalah sebuah training untuk membantu khalayak menemukan jati diri, arti hidup, dan tujuan hidup. Lewat training diharapkan akan membuat para peserta mampu menikmati kehidupan di dunia dengan lebih bahagia.

Dalam kesempatan tersebut, Training ESQ New Chapter dipandu langsung oleh trainer lisensi dari Dr. (H.C) Ary Ginanjar Agustian yakni Coach Iman G. Herdimansyah dan Coach Risman Nugraha.

Pada kesempatan itu Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Swiss Muliaman Hadad turut hadir dan menutup acara. Ia mengatakan bahwa sebagai sesama Alumni ESQ ikut merasakan kebahagiaan yang mendalam.

"Para peserta sungguh beruntung, melalui training ini kita dingatkan dan dikuatkan untuk memiliki pegangan hidup," ujar Muliaman Hadad. "Saya yakin betul para peserta akan membawa oleh-oleh ke rumah. Oleh-oleh yang luar biasa dari training ini. Oleh-oleh berupa pedoman untuk bertahan hidup, agar punya pegangan yang kuat. Karena dunia ini sifatnya sementara," lanjutnya.

"Banyak hal atau persoalan yang kita hadapi. Tapi satu pegangan atau bekal inilah yang saya kira bekal sesungguhnya yang mungkin kita bisa terus kuat dalam berbagai macam situsi yang dihadapi oleh kita," kata Muliaman lagi.

Menurutnya, bekal yang dimiliki oleh seseorang harus terus diasah karena dalam perjalanan hidup terjadi up and down. Bekal tersebut akan lebih lengkap apabila dikaitkan dengan link-link dari ESQ dan bisa diakses oleh semua alumni yang kini mencapai 1,8 juta orang dari seluruh dunia, yang nantinya bisa sebagai ajang silaturahmi.

Pada kesempatan sama, Ary Ginanjar mengucapkan selamat karena nilai-nilai ESQ 165, yang bersumber dari ihsan, iman, dan Islam telah sampai ke Swiss. "Pada 2022, pasca-pandemi, di Bern, Swiss dipilih menjadi angkatan perdana untuk ESQ. Insya Allah menyusul angkatan berikutnya di Kota-kota lainnya di Negeri Swiss serta beberapa negara Eropa lainnya."

Sebagai informasi, acara tersebut merupakan hasil kerjasama antara Forum Komunikasi Alumni ESQ (FKA-ESQ 165) Eropa dan Afrika dengan Perhimpunan Kebudayaan Islam Indonesia, Perhimpunan verein percikan iman dan pengajian nurul iman di Swiss. (RO/A-1)