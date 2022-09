Interaksi Ratu Elizabeth II dan Putri Diana Kembali Disorot

WAFATNYA Ratu Elizabeth II justru kembali menghadirkan ingatan banyak orang tentang interaksinya dengan Putri Diana yang lebih dulu meninggal pada tahun 1997 dalam kecelakaan mobil.

Dalam sebuah buku yang ditulis oleh Ingrid Seward yang berjudul The Queen and Di, Putri Diana pernah berkata bahwa dia mempunyai Ibu mertua terbaik di dunia.

Sebelum menikah dengan Pangeran Charles, Putri Diana dan Ratu Elizabeth II sudah memiliki relasi yang bisa dibilang cukup dekat. Ratu Elizabeth II adalah ibu baptis dari Charles Spencer yang merupakan adik dari Putri Diana. Sementara sang ayah yakni Viscount Althorp, pernah menjadi pelayan pribadi ratu.

Putri Diana sempat merasa depresi karena Pangeran Charles masih berhubungan dengan selingkuhannya, Camila. Putri Diana juga mengalami bulimia seperti yang ditulis Seward dalam bukunya.

Setelah Putri Diana dan Pangeran Charles menikah, Ratu Elizabeth mulai menunjukkan perhatian lebih pada sang putri. Keduanya pun menjalin ikatan yang lebih kuat dari yang orang kira.

Pada film dokumenter Two Golden Queens, sekretaris pribadi Diana, Patrick Jephson, mengaku sang Ratu ingin membantu Putri Diana, namun tak tahu bagaimana caranya.

"Bagi Putri Diana, ada harapan yang entah bagaimana ada campur tangan dari sang ratu untuk menyelamatkan pernikahan mereka," ungkap Jephson.

"Tapi ada masalah komunikasi antara dua generasi yang sangat berbeda. Di antara dua perempuan kuat. Ada aliran pemikiran kerajaan yang masih kolot tentang bagaimana Diana harus berhenti bersikap konyol," pungkasnya.

Pada berbagai kesempatan di film-film dokumenter lainnya seperti Diana in Her Own Words (2017) pun bisa dilihat interaksi hangat antara Putri Diana dan Ratu Elizabeth II.(OL-5)