Peti Jenazah Ratu Elizabeth II Dibawa ke Edinburgh Melalui Jalan Darat 

Kirsty O'Connor / POOL / AFPPangeran Inggris Harry, Duke of Sussex, (kiri) istrinya Meghan, Duchess of Sussex (kedua dari kiri), Pangeran William Inggris, Prince of Wales (kedua dari kanan) dan istrinya Catherine Inggris, Princess of Wales, (kanan) melihat upeti bunga diletakkan oleh anggota masyarakat di Jalan Panjang di Kastil Windsor, Sabtu (10/9).