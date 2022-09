Ini Silsilah Keluarga Kerajaan Inggris

DALAM kehidupan keluarga memiliki silsilah. Begitu juga dengan kerajaan. Di balik nama ratu dan raja ada banyak silsilah yang sangat menarik untuk diketahui.

Terkait Kerajaan Inggris, berikut silsilahnya yang dirangkum dari berbagai sumber.

Silsilah keluarga Kerajaan Inggris

1. Ratu Anne Stuart

Akar dari silsilah kerajaan Inggris dapat dirunut dari Ratu Anne Stuart pada 8 Maret 1702. Saat itu, Ratu Anne resmi menjadi pemimpin tertinggi bagi kerajaan Inggris saja.

Baru pada 1 Mei 1707, Ratu Anne juga merupakan penguasa dari kerajaan Skotlandia dan Irlandia. Penyatuan tiga kerajaan tersebut bertahan hingga saat ini.

Ratu Anne menikah dengan Pengeran George dari Denmark dan tidak melanjutkan tahta kerajaan kepada marga Stuart, marga Ratu Anne. Namun kekuasaan berpindah kepada marga Hanover. Sejak saat itu, penerus tahta kerajaan Inggris pun berpindah dari marga Stuart ke marga Hanover.

2. Wangsa Hanover

Setelah kematian Ratu Anne Stuart, Kerajaan Inggris dipimpin oleh Dinasti Hanover dari 1714-1901. Penerus tahta dari Wangsa Hangover bersumber dari UU Pewarisan 1701 yang disahkan Parlemen Inggris.

Sejarah mencatat lima raja dan satu ratu yang memimpin Kerajaan Inggris dari 1714-1901. Di antaranya George I (1714-1727), George II (1727-1760), George III (1760-1820), George IV (1820-1830), William IV (1830-1837), dan Victoria (1837-1901).

3. Wangsa Saxe-Coburg dan Gotha (1901–1917)

Meksipun merupakan anak dan ahli waris Victoria, Edward VII mewarisi nama ayahnya yang keturunan Jerman dan merupakan satu-satunya penguasa dan penerus tahta Britania Raya dari Wangsa Saxe-Coburg dan Gotha.

4. Raja Edward VIII dan George VI

Setelah marga Hanover, silsilah kerajaan Inggris berlanjut pada marga Saxe-Coburg dan Gotha. Marga ini merupakan marga dari Raja Edward VIII, anak dari Ratu Victoria.

Namun, marga yang dibawa Raja Edward VIII terdapat garis keturunan dari ayahnya. Hal ini yang menjadi momentum pergantian dari dinasti Hanover ke marga Saxe-Coburg dan Gotha.

Meski terbilang singkat menjadi Raja Inggris, Edward VII terbilang sukses menjadi pemimpin kerajaan di tengah masa sulit ketika negara-negara di Eropa berada dalam kondisi yang sangat panas saat peperangan.

Selepas Edward VII selesai menjadi raja, tahta diteruskan oleh adiknya George VI. George VI merupakan ayah dari Ratu Elizabeth. Elizabeth ialah anak tertua dari George VI.

5. Wangsa Windsor

Pada Perang Dunia I, terdapat sentimen anti-Jerman, sehingga nama Wangsa Saxe Coburg dan Gotha diganti menjadi Wangsa Windsor pada 1917 oleh George V.

Setelah diganti nama menjad Wangsa Windsor, Kerajaan Inggris di pimpin oleh George V (1910-1936), Edward VIII (1936), George VI (1936-1952), Elizabeth II (1952-2022), Raja Charles III (2022).

Daftar penguasa Britania Raya

Silsilah berikut ini ialah daftar penguasa Britania Raya yang perlu kalian ketahui untuk lebih memahami lebih dalam lagi.

A. Era raja-raja Saxon

- Egbert 827-39

- Aethelwulf 839-858

- Aethelbald 858-860

- Aethelbert 860-866

- Aethelred I 866-871

- Alfred the Great 871-899

- Edward (The Elder) 899-924

- Athelstan 924-939

- Edmund 939-946

- Eadred 946-955

- Eadwig 955-959

- Edgar 959-975

- Edward the Martyr 975-978

- Aethelred II the Unready 978-1016

- Edmund II Ironside 1016-1016

- Canute (Cnut the Great) the Dane 1016-1035

- Harold I 1035-1040

- Harthacanute 1040 – 1042

- Edward the Confessor 1042-1066

- Harold II 1066

B. Era raja-raja Norman

- William I (The Conqueror) 1066-1087

- William II (Rufus) 1087-1100

- Henry I 1100-1135

- Stephen 1135-1154

C. Era raja-raja Plantagenet

- Henry II 1154-1189

- Richard I (The Lionheart) 1189-1199

- John 1199-1216

- Henry III 1216-1272

D. Era raja-raja Inggris dan Wales

- Edward I 1272-1307

- Edward II 1307-1327

- Edward III 1327-1377

- Richard II 1377-1399

E. Era Wangsa Lancaster

- Henry IV 1399-1413

- Henry V 1413-1422

- Henry VI 1422-1461

F. Era Wangsa York

- Edward IV 1461-1483

- Edward V 1483-1483

- Richard III 1483-1485

G. Era Wangsa Tudors

- Henry VII 1485-1509

H. Era raja-raja Inggris, Wales, dan Irlandia

- Henry VIII 1509-1547

- Edward VI 1547-1553

- Mary I (Bloody Mary) 1553-1558

- Elizabeth I 1558-1603

I. Era Wangsa Stuarts

- James I dan Vi of Scotland 1603-1625

- Charles 1 1625-1649

J. Era Persemakmuran

- Oliver Cromwell, Lord Protector 1653-1658

- Richard Cromwell, Lord Protector 1658-1659

K. Era Restorasi

- Charles II 1660-1685

- James II and VII of Scotland 1685-1688

- William III 1689-1702 dan Mary II 1689-1694

- Anne 1702-1714

L. Era Wangsa Hanover

- George I 1714-1727

- George II 1727-1760

- George III 1760-1820

- George IV 1820-1830

- William IV 1830-1837

- Victoria 1837-1901



M. Era Wangsa Saxe-Coburg and Gotha

- Edward VII 1901-1910

N. Era Wangsa Windsor

- George V 1910-1936

- Edward VIII Juni 1936-Desember 1936

- George VI 1936-1952

- Elizabeth II 1952-2022

- Charles III 2022-Sekarang

Demikian silsilah dan daftar penguasa Britania Raya dalam keluarga Kerajaan Inggris. Semoga bermanfaat. (OL-14)