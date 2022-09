Chef Ukraina Gelar Diplomasi Kuliner di Jakarta

CHEF kelas dunia asal Ukraina, Yurii Kovryzhenko, menggelar diplomasi kuliner bagi masyarakat Jakarta yang diharapkan tidak sekadar memperkenalkan tradisi kuliner bangsanya tetapi mampu mengetuk kemanusiaan untuk berbela rasa terhadap penjajahan. Yurii Kovryzhenko dijadwalkan berkolaborasi dengan Executive Chef The Westin Jakarta Daniel Kuser dalam kegiatan bertajuk Hall of Tastes di Jakarta's Best Buffet Seasonal Tastes dan Moët & Chandon Champagne Lounge pada 11-12 September.

"Kami sangat gembira diplomat kuliner kami, Chef Yurii Kovryzhenko, meluangkan waktu di tengah kesibukannya yang padat untuk menyapa masyarakat Indonesia. Kami berharap kegiatan ini mampu memberikan wawasan lebih baik tentang bangsa Ukraina," tutur Duta Besar Ukraina untuk Indonesia Vasyl Hamianin dalam keterangan tertulis, Sabtu (10/9).

Adapun menu makanan yang dibawa oleh Chef Yurii dalam diplomasi kulinernya, seperti hidangan pembuka lightly salted herring carpaccio, hidangan utama chicken Kyiv, stuffed zucchini flowers, dan sup Borsch, hingga hidangan penutup berupa honey cake. Dihidangkan juga makanan ringan khas negeri Keranjang Roti tersebut berupa canape dengan varian, pate of porcini mushrooms, herring mousse with beetroot cream, dan chicken liver pate with onion marmalade.

Chef Yurii Kovryzhenko ialah koki terkenal Ukraina, diplomat gastro, dan presenter TV yang saat ini berbasis di London, Inggris. Di London, Chef Yurii membuka restoran bergenre neo bistro Mriya (the Dream) yang dibuka pada 31 Agustus 2022.

Dalam upaya membantu para pendatang baru di London ini, Chef Yurii Kovryzhenko dan mitranya Olga Tsybytovska mengelola restoran Mriya yang berada di wilayah Brompton Road, London, dan dijalankan oleh para pengungsi Ukraina. Para pengungsi Ukraina dengan penuh dedikasi menjalankan tugas mereka di dapur, membuat manisan dan kue, hingga melayani tamu. Beberapa di antara pengungsi yang bekerja di Mriya masih berstatus mahasiswa.

Desain interior Mriya dirancang oleh agensi arsitek Ukraina, Replus Bureau. Salah satu aset interior yang menarik ialah meja pelayan yang merupakan laci kecil kuno yang ditemukan di tengah reruntuhan kota Lviv.

Demi menjaga keaslian rasa, Mriya menyajikan produk dari Ukraina seperti dari Beykush di wilayah Mykolaiv dan Irpin di wilayah Kyiv. Hal ini tentu menjadi tantangan besar karena wilayah-wilayah yang sebelumnya subur dan makmur itu dibumihanguskan oleh Rusia.

Yurii Kovryzhenko bertanggung jawab di dapur dan Olga Tsybytovska mengurus operasional restoran. Keduanya menjadi perhatian banyak pihak karena menggelar kegiatan diplomasi kuliner amal. Dalam empat bulan sejak didirikan, restoran ini telah menggelar tidak kurang dari 20 makan malam amal dan mengumpulkan tidak kurang dari 400 ribu poundsterling. Untuk kemampuan dan dedikasinya, Yurii Kovryzhenko diganjar sejumlah penghargaan bergengsi antara lain Global Chef Awards 2017, Ambassador of Taste for the Global Gastronomy 2021, 2022, dan Gold Medal Best of Gastronomy 2021. Chef Yurii juga anggota Disciples Escoffier International. (OL-14)