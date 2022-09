Negara-Negara Teluk Ancam Netflix atas Konten Bertentangan Islam

SEJUMLAH negara Teluk, Selasa (6/9), mengancam Netflix dengan tindakan hukum karena menyiarkan konten yang bertentangan dengan Islam. Media pemerintah Arab Saudi mengindikasikan bahwa materi yang menyinggung itu berpusat pada acara yang menggambarkan minoritas seksual yaitu homoseksual atau LGBT.

Pernyataan yang dikeluarkan bersama oleh regulator media Saudi dan enam anggota Dewan Kerja Sama Teluk yang berkantor pusat di ibu kota Saudi, Riyadh, tidak secara khusus mengidentifikasi materi yang menyinggung. Ia hanya merujuk pada konten yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan masyarakat.

"Platform tersebut dihubungi untuk menghapus konten ini, termasuk konten yang ditujukan untuk anak-anak," kata pernyataan itu. Otoritas regional, "Akan menindaklanjuti kepatuhan platform dengan arahan dan jika konten yang melanggar terus disiarkan, tindakan hukum yang diperlukan akan diambil."

Media pemerintah Saudi melangkah lebih jauh, menyoroti film dan acara yang menampilkan karakter LGBT. Tidak ada reaksi langsung dari Netflix.

Satu segmen di saluran berita Al-Ekhbariya yang dikelola pemerintah menyesalkan film dan serial untuk anak-anak dengan adegan yang mempromosikan homoseksualitas di bawah sampul dramatis melalui Netflix. Seorang pengacara mengatakan dalam wawancara di TV bahwa ini, "Klip yang sangat disayangkan dan menyakitkan bagi anak-anak kita, cucu-cucu, dan generasi berikutnya."

Segmen terpisah, juga di Al-Ekhbariya, menunjukkan klip dari acara animasi Jurassic World Camp Cretaceous yang menampilkan dua karakter wanita berciuman, meskipun saluran tersebut mengaburkan wajah mereka. Saluran itu mewawancarai seorang penasihat keluarga dan pendidikan yang mengatakan materi ofensif itu, "Menyelinap ke rumah kami," dan negara itu menghadapi krisis sensor.

Negara-negara Teluk telah berulang kali tegang dengan distributor film AS atas konten yang terkait dengan minoritas seksual, terutama dalam film. Uni Emirat Arab pada Juni melarang film animasi Disney Lightyear yang berisi ciuman lesbian. UEA dianggap sebagai salah satu negara yang lebih liberal di kawasan Teluk, meskipun film dengan konten dewasa secara rutin dipotong atau diedit.

Arab Saudi, yang baru membuka bioskop pada 2017, meminta Disney pada April untuk memotong referensi LGBTQ dalam film superhero Marvel Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Disney tidak mematuhinya dan film tersebut akhirnya tidak diputar di kerajaan tersebut.

Pada Juni, media pemerintah Saudi memfilmkan para pejabat menyita mainan berwarna pelangi dan barang-barang pakaian dari toko-toko di ibu kota sebagai bagian dari tindakan keras terhadap homoseksualitas, yang merupakan pelanggaran berat potensial di kerajaan. Barang-barang yang menjadi sasaran penggerebekan termasuk busur berwarna pelangi, rok, topi, dan kotak pensil. Sebagian besar tampaknya dibuat untuk anak kecil. (AFP/OL-14)