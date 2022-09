AS dan Sekutu Latihan Pengeboman di Timur Tengah

AMERIKA Serikat mengatakan pada Senin (5/9) bahwa dua pesawat tempur jarak jauh terbang melintasi Timur Tengah sebagai bagian dari simulasi latihan pengeboman internasional. Ini dilakukan di tengah ketegangan tawar-menawar untuk memulihkan kesepakatan nuklir dengan Iran.

Letnan Jenderal AS Letnan Jenderal Alexus Grynkewich mengatakan simulasi Gugus Tugas Pengebom pada Minggu (4/9) menunjukkan bahwa Amerika Serikat dan sekutunya dapat dengan cepat mengerahkan kekuatan tempur yang luar biasa ke wilayah tersebut sesuai permintaan. "Ancaman terhadap AS dan mitra kami tidak akan tidak terjawab," tambah Grynkewich, komandan komponen udara pasukan gabungan Komando Pusat AS, wilayah yang mencakup Afrika Timur Laut, Timur Tengah, serta Asia Tengah dan Selatan.

Jenderal itu tidak menyebutkan musuh potensial tetapi Amerika Serikat terkunci dalam negosiasi intens untuk menghidupkan kembali kesepakatan untuk membatasi program nuklir Iran. Amerika Serikat mengatakan pekan lalu bahwa tanggapan Iran terhadap kesepakatan yang diusulkan terbaru tidak konstruktif.

Kementerian luar negeri Iran mengatakan, Senin, bahwa mereka belum menerima reaksi resmi AS terhadap tuntutannya.

Pembicaraan yang ditengahi Eropa tentang pemulihan kesepakatan 2015--ditinggalkan oleh AS pada 2018--telah berlangsung di Wina sejak April tahun lalu, tetapi berulang kali terhenti.

Uni Eropa mengatakan bahwa teks yang dikirim ke Iran bulan lalu ialah yang terakhir. Angkatan udara AS baru-baru ini menyerang milisi yang didukung Iran di Suriah sementara Grynkewich mengatakan bulan lalu bahwa Amerika Serikat berkomitmen untuk stabilitas regional, baik itu berarti menghalangi Iran, (atau) melawan organisasi ekstremis yang kejam."

Pernyataan Komando Pusat mengatakan jet tempur dari Inggris, Kuwait, dan Arab Saudi mengawal dua B-52H Stratofortress dari Komando Serangan Global AS pada Minggu. Dalam latihan keempat dari jenisnya tahun ini, pesawat mulai di pangkalan udara Fairford di Inggris dan terbang di atas Mediterania timur, Semenanjung Arab, dan Laut Merah sebelum meninggalkan wilayah itu.

Unit darat dan angkatan laut AS serta 16 negara lain, termasuk Kanada, memberikan dukungan logistik, kata militer AS. Tentara AS menyimulasikan perang darat. Kepala Komando Pusat, Jenderal Michael 'Erik' Kurilla, mengatakan, "Kami memiliki kemampuan untuk menempatkan kekuatan tempur yang signifikan di udara bersama mitra kami dengan sangat cepat. Kami dapat melakukan hal yang sama di darat dan di laut." (AFP/OL-14)