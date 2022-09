Rantastia, Pria asal Indonesia yang Aktif Jadi Pasukan Perdamaian Dunia  

KIPRAH pria asal Indonesia yang bernama Rantastia Nur Alangan tak pernah terekspos media massa. Kendati aktivitasnya terkait perdamaian dunia telah diakui internasional namun informasi seputar Rantasia hampir tak ada.

Perlu diketahui bahwa Rantastia Nur Alangan adalah anggota dari militer internasional bernama Soldiers of Peace International Association (SPIA).

Rantastia bertugas untuk berkoordinasi dengan Instansi pemerintah Indonesia terkait dalam kemanusiaan dan perdamaian dunia.

SPIA ini yang bermarkas di Prancis beranggotakan ISMLLW (International Society for Military Law and The Law of War) atau Masyarakat Internasional untuk Hukum Militer dan Hukum Perang

"SPIA mempunya pasukan di seluruh dunia dari 26 negara, jadi saya ini adalah militer internasional," kata Rantastia Nur Alangan menceritakan perjalanan hidupnya, Kamis (1/9).

Rantastia sendiri telah bergabung menjadi pasukan SPIA yang berbaret biru sejak lama. Sebagai anggota pasukan perdamaian internasional, pangkat terakhir Rantasia nyakni Letnan Jenderal.

Baca juga: Menlu: Indonesia Komitmen Tambah 1.000 Personel Penjaga Perdamaian



Pada tahun 2010 sampai 2015, Rantasia juga mengikuti pendidikan Diplomat Militer di Shenzhen, Tiongkok.

"Selama 5 tahun bolak balik ke sana dapat bintang tiga dari Pimpinan Pasukan Perdamaian di Tiongkok," ucap Rantastia

Kemudian melanjutkan ke Austria ke Austria tahun 2017 sampai dengan 2020 sebagai Komandan Militer Kemanusiaan.

"Mulai tahun 2018 hingga sekarang, diberi kepercayaan untuk menjadi Komandan Perwakilan SPIA di Indonesia atau Soldiers of Peace International Association dari PBB," paparnya.

Dan pada tahun 2019 sampai sekarang, dia menjadi anggota International Society for Military Law and Law of War di Belgia.

Pada tahun 2022 ini, Rantastia menjadi anggota Federation Royal Military International di Belgia.

Tak hanya itu, Rantastia juga sempat memegang jabatan Direktur European Federation Police untuk Indonesia cuma setahun yakni pada 2020 samoai 2021.

"Jadi saya tiap bulan diundang ke Markas PBB di New York, Amerika Serikat," kata dia. (RO/OL-09)