Co-chair Y20 Budy Sugandi Hadiri 1st Kazan Global Youth Summit 2022 Rusia

PERWAKILAN Indonesia menghadiri 1st Kazan Global Youth Summit 2022 di Kota Kazan, Republik Tatarstan, Rusia, pada 27-30 Agustus. Kegiatan ini merupakan even kepemudaan akbar mengiringi terpilihnya kota Kazan sebagai OIC Youth Capital 2022.

Delegasi Indonesia yang hadir yaitu Asrorun Ni'am Sholeh (Deputi bidang Pengembangan Pemuda Kemenpora), Mustadin (Plt Asisten Deputi Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda Kemenpora), dan Budy Sugandi (C0-chair Y20 Indonesia 2022).

Acara tersebut dihadiri oleh Rustam Minnikhanov (Presiden Republik Tatarstan), Timur Suleimanov (Menteri Urusan Pemuda Republik Tatarstan), Hazimeh Mohammad (Vice President of the Organization of Islamic Cooperation Youth Forum representing the Arab Group), Faiza Fahmida (ICESCO Youth Peace Ambassador), Bilal Erdogan (Putra Presiden Turki Erdogan dan Presiden World Ethnosport Confederation), Taha Ayhan (Presiden ICYF), Amina Alhajri (Director General pf the cultural social and family affairs), Foutsou Monouna (Menteri Pemuda Kamerun), Fathallah Eabad Allatif Alzuni (Menteri Pemuda Libia), Saeed Mohammed Al Nazari (Director General Federal Youth Authority UAE), Shaza Fatima Khawaja (Spesial Asisten Perdana Menteri Pakistan Urusan Kepemudaan OIC), serta para delegasi pemuda yang mewakili negara-negaranya.

Ni'am yang juga akademisi UIN Jakarta menyampaikan bahwa tahun ini Indonesia menjadi Presidensi G20. G20 terdiri dari 19 negara berkekuatan ekonomi (menguasai 85% dari PDB dunia) dan Uni Eropa. Di dalamnya ada anggota OIC yaitu Indonesia, Arab Saudi, dan Turkiye. Presidensi G20 Indonesia mengusung tema Recover Together, Recover Stronger. Melalui forum G20, Indonesia mengajak seluruh negara yang tergabung untuk saling bahu-membahu dalam menangani pandemi covid-19.

Terkait kepemudaaan, Ni'am menyampaikan di G20 ada salah satu engagement group yang khusus membahas kepemudaaan yaitu Youth20 atau Y20. "Dalam kesempatan ini juga saya mengajak salah satu Co-chair Y20 Indonesia ke sini, Budy Sugandi sebagai bagian dari representatif pemuda. Mereka telah melakukan Summit. Lebih dari 100 pemuda yang mewakili negaranya datang ke Indonesia untuk berdiskusi dan berdialog terkait empat isu prioriotas yakni Youth Employment, Digital Transformation, Sustainable and Livable Planet, dan Diversity and Inclusion. Akhirnya kami menyepakati rekomendasi kebijakan atau Y20 communiqe. Harapannya rekomendasi tersebut menjadi solusi konkret bagi permasalah yang dihadapi para pemuda di seluruh dunia."

Di kesempatan lain, bersama para delegasi pemuda, Co-chair Y20 Gandi yang juga CEO Klikcoaching menyampaikan terkait pelaksanaan Summit Y20 yang sukses diselenggarakan di Jakarta dan Bandung pada Juli. Ia memaparkan hasil rekomendasi kebijakan pemuda dunia berupa Y20 Communique 2022. (RO/OL-14)