Ketua DPR AS Datang, Dua Kapal Induk Tiongkok Masuk Teluk Taiwan

DUA kapal induk Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok (PLA) sedang berada di teluk Taiwan. Kehadiran keduanya sebagai respons Beijing atas kunjungan Ketua DPR Amerika Serikat (AS) Nancy Pelosi ke Taiwan.

Pelosi tiba di Taiwan pada Selasa (2/8), malam. Kehadirannya ditanggapi Tiongkok dengan memerintahkan kapal induk Liaoning berpindah dari Qingdao, Provinsi Shandong, dan kapal induk Shandong dari Sanya, Provinsi Hainan China Selatan ke teluk Taiwan.

Keduanya juga dilengkapi pengawalan kapal serbu amfibi Tipe 075. Itu terlacak berdasarkan citra satelit pada Minggu (31/7).

“Adapun kapal serbu amfibi Tipe 075 berlayar di Laut China Selatan pada Minggu, dan kapal induk Shandong sedang berlayar di Laut China Selatan pada Senin (1/8),” ungkap laporan Global Times.

Sebuah laporan oleh penyiar negara Tiongkok Central Television (CCTV) pada Senin (1/8), menunjukkan bahwa Liaoning berlayar di laut ketika para pelaut di atas kapal merayakan Hari Angkatan Darat.

Xu Ying, Pejabat Eksekutif Shandong, mengatakan dalam laporan CCTV terpisah pada Shandong sedang melakukan misi pelatihan reguler pada saat itu.

“PLA akan melakukan lebih banyak pelatihan kapal induk ganda di masa depan,” ucap Xu.

Pergerakan kedua kapal induk itu menyusul pendaratan Pelosi di Taiwan. Sementara situs berita US Naval Institute the USNI News melaporkan kapal induk Angkatan Laut AS Ronald Reagan telah berlayar di dekat sisi tenggara Taiwan, di Laut Filipina.

Para analis mengatakan bahwa mereka dapat memberikan pengawalan bagi penerbangan Pelosi.

Media lokal di pulau Taiwan mengatakan bahwa Liaoning bisa menuju selatan dan Shandong bisa menuju utara, mengelilingi pulau Taiwan dari kedua arah untuk menghalangi Pelosi.

“Masih belum diketahui apakah pergerakan kapal induk Angkatan Laut PLA terkait dengan Pelosi. Tetapi mirip dengan bagaimana Angkatan Laut AS menggunakan kapal induknya untuk menunjukkan pencegahan, kapal induk Angkatan Laut PLA juga dapat melayani tujuan itu,” ujar seorang pakar militer Tiongkok.

“Kapal induk PLA dibangun untuk menjaga kedaulatan, integritas teritorial dan kepentingan nasional. Kapal itu akan dengan tegas menjalankan misi mereka ketika tugas dipanggil,” pungkasnya. (Global Times/Cah/OL-09)