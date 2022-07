AS Sebut Jurnalis Al Jazeera Mungkin Ditembak Israel tetapi tidak Sengaja

AFP/Al Jazeera.Seorang pendeta melakukan pendupaan pada hari ke-40 setelah upacara peringatan kematian untuk mendiang Palestina dan jurnalis veteran Al Jazeera Shireen Abu Akleh di Gereja Katolik Yunani Melkite of the Presentation of the Lord at the Temple (al-Liqaa) di lingkungan Palestina di Beit Hanina di Jerusalem timur yang dicaplok Israel pada 18 Juni 2022. (AFP/Ahamd Gharabli)