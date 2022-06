Mohammed bin Salman Suka Main Gim Berjuluk Mr Everything

PUTRA Mahkota Saudi Mohammed bin Salman telah mengguncang kerajaan konservatif dengan sejumlah kebijakan reformasi. Pada saat bersamaan, ia sering kali keras dalam menghilangkan ancaman apa pun terhadap statusnya sebagai penguasa de facto yang dia peroleh lima tahun lalu.

Pewaris itu mendapatkan pujian karena mengizinkan perempuan untuk mengemudi dan membayangkan ekonomi yang tidak terlalu bergantung pada minyak. Di sisi lain, ia menarik kecaman luas atas pembunuhan mengerikan terhadap jurnalis Jamal Khashoggi dan pelanggaran negara lain.

Seorang pria yang menjulang tinggi dengan janggut penuh, suara geraman yang dalam, dan energi yang tampaknya tak terbatas, Pangeran Mohammed dikenal karena ambisinya yang sangat besar. Tengok saja, ia ingin membangun megacity futuristik yang dikenal sebagai NEOM hingga mengobarkan perang tujuh tahun di negara tetangga Yaman.

Pria 36 tahun itu dikatakan menyukai makanan cepat saji dan video game Call of Duty. Sudah pasti ia sangat kaya dengan memiliki kapal pesiar senilai US$500 juta, chateau Prancis, dan, menurut laporan yang disangkal secara resmi, mengoleksi lukisan Leonardo da Vinci senilai US$450 juta.

Tidak seperti pangeran Saudi lain dengan aksen Inggris, setelan jas, dan gelar Oxford, ia memeluk erat akar Badui negaranya. Ia biasa mengenakan jubah tradisional dan sandal serta mentraktir teman dan kerabatnya dengan hidangan domba panggang yang mewah di kamp-kamp gurun yang megah.

Setelah merencanakan jalannya menuju kekuasaan, ia telah mengawasi transformasi terbesar dalam sejarah modern Arab Saudi, pengekspor minyak mentah utama dunia dan tuan rumah dua situs paling suci Islam, Mekah dan Madinah. Di bawah pemerintahannya, polisi agama Islam telah dicabut taringnya, bioskop dibuka kembali, turis asing disambut, dan menggelar festival film, opera, Grand Prix Formula Satu, gulat profesional, dan festival sambutan hangat.

Namun dia juga memenjarakan para kritikus dan, dalam pembersihan elite negara, menahan serta mengancam sekitar 200 pangeran dan pengusaha di hotel Ritz-Carlton Riyadh dalam tindakan keras antikorupsi pada 2017 yang memperketat cengkeramannya pada kekuasaan. Citranya paling ternoda oleh pembunuhan brutal dan pemotongan Khashoggi di dalam konsulat kerajaan Istanbul pada Oktober 2018. Ini yang memicu kecaman internasional terlepas dari desakan Riyadh bahwa agen-agen jahat melakukan pembunuhan itu.

"MBS ialah karakter yang sangat memecah belah, dipuji oleh para pendukung sebagai pengubah permainan yang telah lama ditunggu-tunggu di wilayah yang menginginkannya, dan dikritik oleh musuh sebagai diktator brutal," tulis Ben Hubbard dalam MBS: The Rise to Power of Muhammad bin Salman. "Dia bertekad untuk memberi Saudi masa depan yang cerah dan makmur serta menunjukkan kemauan yang teguh untuk menghancurkan musuh-musuhnya. Dikombinasikan dalam dosis yang berbeda, atribut-atribut itu kemungkinan akan memandu tindakannya jauh ke masa depan."

Mr Everything

Pangeran Mohammed lahir pada 31 Agustus 1985, sebagai salah satu dari ratusan cucu pendiri negara, Raja Abdulaziz Ibn Saud. Dia dibesarkan di istana Riyadh bersama ibunya, Fahda, salah satu dari empat istri ayahnya, dan lima saudara laki-lakinya.

"Sebagai putra keenam dari putra ke-25 dari raja pendiri, ada sedikit alasan untuk berharap bahwa dia akan menjadi terkenal," tulis Hubbard. "Dan untuk sebagian besar hidupnya, hanya sedikit orang yang melakukannya."

Dia memperoleh gelar sarjana hukum dari Universitas Raja Saud di Riyadh dan tidak pernah belajar di luar negeri. Setelahnya, ia segera bekerja sebagai penasihat khusus untuk ayahnya, gubernur Riyadh saat itu.

Ketika Raja Salman naik takhta pada awal 2015, ia menunjuk Pangeran Mohammed sebagai menteri pertahanan. Segera pemuda itu juga mengoordinasikan kebijakan ekonomi, mengawasi perusahaan minyak negara Saudi Aramco, dan mengawasi intervensi militer kerajaan di Yaman.

Dalam setahun, dia memegang begitu banyak portofolio sehingga para diplomat memanggilnya Mr Everything atau Tuan Segalanya. Pangeran--sekarang ayah dari tiga anak laki-laki dan dua perempuan yang tidak seperti bangsawan Saudi lain hanya memiliki satu istri--dilaporkan bekerja 16 jam sehari dan mendapat inspirasi dari The Art of War karya Winston Churchill dan Sun Tzu.

Pendakiannya yang menakjubkan tampak hampir seperti Shakespeare. Dia menggantikan sepupu tuanya Pangeran Mohammed bin Nayef untuk menjadi pewaris takhta pada 2017. Tiga tahun kemudian Pangeran Nayef bersama dengan saudara laki-laki Raja Salman dilaporkan ditahan.

Pangeran Mohammed berjanji membentuk Arab Saudi yang moderat dan merayu investor internasional untuk rencana Visi 2030 yang luas untuk mendiversifikasi ekonomi yang bergantung pada minyak. "Kami ingin menjalani kehidupan normal," dia pernah mengatakan kepada para pemimpin bisnis di Riyadh. "Yang kami lakukan yakni kembali ke diri kami sebelumnya, Islam moderat yang terbuka untuk semua agama dan terbuka untuk dunia. Tujuh puluh persen penduduk Saudi berusia di bawah 30 tahun dan, sejujurnya, kami tidak akan menghabiskan 30 tahun ke depan hidup kami berurusan dengan ide-ide ekstremis. Kami akan menghancurkan mereka hari ini."

Banyak ide

Saat ia menjadi terkenal, ia berkeliling Amerika Serikat dan memikat para pemimpin di Gedung Putih dan di Wall Street, di Silicon Valley dan Hollywood. Penulis New York Times Thomas Friedman menceritakan tetang wawancara yang berlangsung hingga larut malam. Sang pangeran, "Membuatku lelah dengan ide-ide baru untuk mengubah negaranya."

Mungkin proyeknya yang paling ambisius yaitu proyek NEOM senilai US$500 miliar di pantai Laut Merah yang ditenagai oleh energi surya dan dikelola oleh robot. Hal itu digambarkan sang pangeran sebagai lompatan peradaban bagi kemanusiaan.

Mencerminkan harapan penduduk muda negara itu, Pangeran Mohammed telah melonggarkan pembatasan hak-hak perempuan, memungkinkan mereka untuk mengemudi, menghadiri acara olahraga dan konser bersama laki-laki, dan mendapatkan paspor tanpa persetujuan wali laki-laki. Namun, seiring dengan reformasi, muncul tindakan keras terhadap para oposan, termasuk intelektual dan aktivis hak-hak perempuan, bagian dari strategi nyata untuk membasmi jejak oposisi sebelum transfer kekuasaan resmi dari Raja Salman.

Secara internasional, ia telah mengejar kebijakan luar negeri yang lebih tegas dengan menjerumuskan kerajaan ke dalam rawa persaingan regional. Tengok saja, perang Yaman, permusuhan terhadap kekuatan Syiah Iran, blokade tiga tahun terhadap Qatar hingga 2021, dan laporan penahanan perdana menteri Libanon untuk beberapa hari yang menegangkan. Pangeran Mohammed, yang pernah secara terbuka mencaci maki Presiden AS Barack Obama karena mengkritik catatan hak asasi Arab Saudi, menjalin ikatan yang kuat dengan Donald Trump dan terutama menantunya, Jared Kushner, yang akan melayaninya dengan baik setelah kematian Khashoggi.

Pangeran menghadapi pengawasan baru atas catatan hak asasi manusianya di bawah Presiden AS Joe Biden. Laporan intelijen AS mengatakan MBS telah menyetujui operasi untuk menangkap atau membunuh Khashoggi. Namun, Biden tidak mengambil tindakan terhadap calon raja yang akan datang itu. Bulan depan, Presiden AS berencana melakukan perjalanan ke Arab Saudi. Ini kebalikan yang mencolok setelah ia bersumpah untuk menjadikan negara itu pariah selama debat pada 2019. Pergeseran ini mungkin merupakan pengakuan bahwa Pangeran Mohammed, yang masih berusia 30-an, dapat memerintah Arab Saudi selama setengah abad atau lebih. (AFP/OL-14)