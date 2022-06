Iran Sebut Dua Pejabat Dirgantara Mati Syahid saat Jalankan Misi

DUA pejabat kedirgantaraan Iran, termasuk seorang anggota Korps Garda Revolusi, dinilai mati syahid saat menjalankan misi dalam insiden terpisah di dalam negeri. Ali Kamani, seorang anggota divisi kedirgantaraan Garda syahid di kota Khomein di provinsi Markazi tengah Iran.

Itu disampaikan kantor berita Fars, Senin (13/6), mengutip pernyataan Garda. Dalam insiden terpisah, Mohammad Abdoos, 33, seorang anggota staf kedirgantaraan, meninggal di Provinsi Semnan utara pada Minggu (12/6) saat dalam misi.

Tidak ada rincian lebih lanjut yang diberikan tentang orang-orang itu atau tentang keadaan kematian mereka. Dua minggu lalu, Kolonel Ali Esmailzadeh, seorang komandan unit operasi eksternal Garda, Pasukan Quds, meninggal dalam kecelakaan di rumahnya, menurut kantor berita negara IRNA.

Baca juga: Warga Libanon Protes Kapal Israel di Ladang Gas Sengketa

Pada 22 Mei, Kolonel Garda Sayyad Khodai, 50, tewas di luar rumahnya di timur ibu kota Iran setelah penyerang sepeda motor menembaknya lima kali. Pengawal menuduh Zionis berada di balik pembunuhan Khodai dan bersumpah akan membalas dendam.

The New York Times kemudian melaporkan bahwa Israel mengatakan kepada Amerika Serikat bahwa negara Yahudi berada di balik pembunuhan Khodai. Harian AS mengutip pejabat intelijen yang diberi pengarahan tentang komunikasi anonim. (AFP/OL-14)