Amerika Serikat Abai terhadap Pelanggaran HAM Israel di Palestina

DEPARTEMEN Luar Negeri Amerika Serikat (AS) sering mengatakan bahwa pihaknya tidak memiliki prioritas yang lebih tinggi daripada keselamatan dan keamanan warga AS di luar negeri. Namun pernyataan itu seolah hanya basa-basi usai jurnalis Al Jazeera Shireen Abu Akleh menjadi orang Amerika kedua tahun ini yang dibunuh oleh Israel.

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price dengan cepat mengutuk pembunuhan itu dan menyerukan penyelidikan. Namun di waktu yang lain dia menegaskan bahwa Washington mempercayai Israel untuk menyelidiki sendiri dan tidak akan menyerukan penyelidikan independen.

Ahmad Abuznaid, Direktur Eksekutif Kampanye AS untuk Hak Palestina, mengatakan seruan untuk penyelidikan itu seperti gonggongan anjing. Itu terjadi jika penyelidikan diserahkan kepada Israel. "Anda tidak dapat meminta Israel untuk menyelidiki diri mereka sendiri ketika mereka melanggar hak asasi manusia selama lebih dari 70 tahun dan mengharapkan mereka untuk sampai pada hasil berbeda yang mereka capai setelah beberapa dekade ini," kata Abuznaid kepada Al Jazeera. "Ini kekejaman yang telah disaksikan masyarakat internasional berkali-kali, baik direkam dalam rekaman langsung maupun tidak dan kami belum pernah melihat pertanggungjawaban."

Pada Rabu (11/5), Price mengatakan berulang kali ketika ditekan oleh wartawan pada briefing Departemen Luar Negeri bahwa Israel memiliki kemampuan melakukan penyelidikan menyeluruh dan komprehensif atas pembunuhan Abu Akleh. Dia mengatakan penting bagi Washington agar warisan Abu Akleh dihormati dengan akuntabilitas. "Mereka yang bertanggung jawab atas pembunuhan Shireen harus diadili sesuai hukum yang berlaku," kata Price kepada wartawan.

Baca juga: Pasukan Israel Menembak Shireen Abu Akleh dengan Jarak 150 Meter

Namun insiden baru-baru ini menunjukkan saat Israel melakukan penyelidikan atas kesalahan pasukannya sendiri mengaburkan nilai akuntabilitas yang diagungkan AS. Meskipun beberapa kesaksian saksi mata mengatakan dia ditembak oleh pasukan Israel, reaksi awal pemerintah Israel terhadap pembunuhan Abu Akleh yakni menyalahkan warga Palestina bersenjata karena menembak jurnalis tersebut.

"Sejarah dan tindakan telah menunjukkan bahwa Israel tidak dapat dipercaya untuk menyelidiki kejahatan perangnya sendiri dan pelanggaran hak asasi manusia," Abed Ayoub, direktur hukum Komite Antidiskriminasi Amerika-Arab (ADC), mengatakan kepada Al Jazeera. "Kami menuntut penyelidikan independen, bebas dari tekanan politik dan pengaruh dari kepentingan AS dan Israel."

Pada Januari, warga negara AS berusia 78 tahun Omar Assad menderita serangan jantung akibat stres setelah dia ditahan, diikat, ditutup matanya, dan disumpal secara sewenang-wenang oleh pasukan Israel. Pada saat itu, Departemen Luar Negeri juga menyerukan penyelidikan kriminal menyeluruh dan pertanggungjawaban penuh dalam kasus tersebut. Pada Februari, militer Israel menyebut insiden itu sebagai penyimpangan yang jelas dari penilaian moral dan mengumumkan tindakan disipliner administratif terhadap batalion yang terlibat dalam pembunuhan Assad tetapi tidak ada tuntutan pidana.

Pada saat itu, Departemen Luar Negeri AS menyarankan agar mereka mengharapkan lebih banyak dari penyelidikan. AS terus membahas insiden yang meresahkan ini dengan pemerintah Israel. Namun sejak itu, hampir tidak ada yang dikatakan oleh pejabat AS tentang pembunuhan warga negara Amerika yang sudah lanjut usia tersebut.

Baca juga: Soal Penembakan Jurnalis, Panglima Militer Israel Jilat Ludah Sendiri

Sementara itu, para pejabat AS terus memuji Israel. Tahun ini, Washington meningkatkan bantuan militer tahunannya sebesar US$3,8 miliar ke Israel dengan tambahan US$1 miliar untuk mengisi ulang sistem pertahanan rudal Iron Dome setelah konflik Mei 2021 dengan Gaza.

Ketika Israel mengebom gedung Associated Press dan Al Jazeera di Gaza selama konflik itu, Departemen Luar Negeri AS meminta rincian tambahan yang mendukung klaim Israel bahwa menara itu digunakan oleh operasi Hamas. Sampai saat ini, pemerintah AS belum mengutuk pemboman gedung kantor media perumahan Gaza atau memberikan penilaian itu dibenarkan atau tidak. Saat ditanya tentang penargetan gedung setahun yang lalu dalam konteks serangan Israel terhadap media dan pembunuhan Abu Akleh, Price hanya menjawab, "Kami menyuarakan keprihatinan kami dengan fakta bahwa jurnalis berada dalam risiko bahwa kantor mereka diserang."

Maya Berry, Direktur Eksekutif dari Arab American Institute (AAI), mengatakan seruan untuk penyelidikan disambut baik, tetapi hasil dari penyelidikan semacam itu merupakan yang terpenting. "Pertanyaannya apa yang terjadi selanjutnya?" Berry memberi tahu Al Jazeera. "Itulah kuncinya di sini. Apa yang akan mereka lakukan selanjutnya? Apakah kita mengharapkan pasukan Israel untuk menyelidiki diri mereka sendiri dan menemukan bahwa ada pelanggaran moral dalam penilaian atau tidak ada kesalahan yang dilakukan?" ujarnya.

Baca juga: Pembunuhan Jurnalis Al Jazeera, Kelompok Arab Kirim Tiga Surat ke PBB

Pemerintahan Biden menyatakan bahwa Israel diberikan hak untuk menyelidiki dugaan kejahatan perangnya sendiri. Itu argumen yang digunakan untuk menentang desakan Palestina menuntut penyelidikan Pengadilan Kriminal Internasional atas pelanggaran Israel. Berry mencela kurangnya pertanggungjawaban Israel dari AS, termasuk ketika negara itu melecehkan warga negara AS.

"Sayangnya, karena kami memberikan pengecualian kepada Israel dalam perlakuannya tidak hanya terhadap warga negara AS dalam pelanggaran hak asasi manusianya, tetapi tentu saja ketika menyangkut perlakuan terhadap orang AS, Anda tidak akan sampai pada penjelasan rasional tentang yang boleh dilakukan dengannya. Impunitas bertentangan dengan kepentingan melindungi orang Amerika dan tentu saja bertentangan dengan kepentingan AS sendiri di luar negeri," kata Berry kepada Al Jazeera.

Sebagai seorang kandidat, Biden menjanjikan pendekatan yang lebih adil terhadap konflik dalam upaya menjangkau pemilih Arab dan Muslim-Amerika, meskipun dengan tegas mengenyampingkan bantuan pengondisian ke Israel. "Joe Biden percaya pada nilai setiap orang Palestina dan orang Israel," kata Biden dalam platformnya untuk Arab Amerika pada 2021. "Dia akan bekerja untuk memastikan bahwa orang Palestina dan Israel menikmati ukuran kebebasan, keamanan, kemakmuran, dan demokrasi."

Amer Zahr, seorang komedian Palestina-AS dan presiden Generasi Baru untuk Palestina sebagai kelompok advokasi, mengatakan pembunuhan Abu Akleh merupakan pembunuhan yang ditargetkan. "Tanggapan hangat oleh Departemen Luar Negeri kami menegaskan yang sudah kami ketahui: Pemerintahan Biden tidak peduli tentang kehidupan Palestina, apakah mereka orang Amerika atau bukan," katanya kepada Al Jazeera. (OL-14)