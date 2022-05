Pentagon Apresiasi The New York Times Raih Penghargaan Pulitzer

PENTAGON mengucapkan selamat kepada The New York Times yang memenangi penghargaan jurnalistik, Pulitzer.

Penghargaan diberikan kepada The New York Times atas pengungkapan kematian warga sipil yang sangat kritis dalam perang Amerika Serikat (AS) di Afghanistan.

Pentagon mengatakan penghargaan itu memaksa militer AS untuk memeriksa kinerjanya.

Pada Desember 2021, surat kabar itu mengekspos apa yang disebutnya sebagai ribuan kematian warga sipil yang disebabkan oleh pasukan AS selama perang 20 tahun yang ditutup-tutupi yang sangat mempermalukan pemerintah AS.

Mengutip dokumen internal AS, laporan itu mengatakan militer AS telah mengiklankan kemampuannya untuk menentukan target untuk menghindari warga sipil, menggunakan pengawasan berteknologi tinggi dan drone yang dikontrol ketat.

Namun dalam banyak kasus, mereka salah mengidentifikasi target, membunuh penduduk desa dan anak-anak yang tidak bersalah.

"Peliputan itu dan masih tidak nyaman, tidak mudah dan tidak sederhana untuk ditangani," kata juru bicara Pentagon John Kirby.

"Kami tahu bahwa kami tidak selalu transparan tentang kesalahan itu seperti yang seharusnya. Karya itu membuat kami bertanya pada diri sendiri beberapa pertanyaan sulit baru kami sendiri, bahkan ketika itu memaksa kami untuk menjawab pertanyaan sulit ini," katanya.

Menurut Kirby, karya tersebut sangat luar biasa karena didasarkan pada kebebasan pers. Dampaknya pun baik untuk mengungkap kebenaran dan perbaikan kinerja militer AS.

"Itulah yang terbaik dari pers bebas. Ini meminta pertanggungjawaban kita," kata Kirby.

Komite Pulitzer yang menganugerahkan hadiah Senin (9/5) mengutip The New York Times untuk "pelaporan yang berani dan tanpa henti yang mengungkap korban sipil yang besar dari serangan udara yang dipimpin AS di Afghanistan".

Pentagon balik tuduh Rusia

Kirby membandingkan pengakuan Pentagon yang telah lama tertunda tentang masalah dengan tindakan Rusia di Ukraina.

"Kami tidak takut untuk mengakui bahwa kami menganggapnya serius, dan bahwa kami ingin melakukan yang lebih baik -- tidak seperti Rusia, tidak seperti kekerasan dan perusakan tak tanggung-tanggung yang mereka sebabkan pada rakyat Ukraina, tanpa perhatian, tanpa pengakuan," dia berkata.

“Tidak ada investigasi, tidak ada transparansi, tidak ada upaya untuk tidak menyebabkan kerugian sipil, apalagi kejahatan perang yang dilakukan tentara mereka di lapangan,” katanya tentang pasukan Rusia.

"Ketika Anda mengajukan pertanyaan sulit kepada kami, kami menjawabnya," katanya tentang media AS. "Anda tidak melihat semua itu dari Kementerian Pertahanan Rusia," pungkasnya. (France24/Cah/OL-09).