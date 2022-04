Pengadilan Texas Tunda Eksekusi Ibu 14 Anak

PENGADILAN di Texas, Amerika Serikat, pada Senin (25/4) menunda eksekusi Melissa Lucio, seorang ibu dari 14 anak, yang akan dihukum mati pada 27 April. Ia terbukti melakukan pembunuhan 2007 putrinya yang berusia dua tahun setelah persidangan yang kontroversial.

Saat sedang mengandung anak kembar, Lucio langsung dicurigai polisi setelah jasad putrinya Mariah ditemukan di rumah keluarga dengan kondisi memar. Lucio, 53, mengeklaim pengakuan dipaksa oleh polisi selama lima jam interogasi. Menurut dia, kematian balita sebenarnya disebabkan oleh kecelakaan jatuh dari tangga.

Kasusnya telah diperjuangkan oleh Innocence Project yang memperjuangkan terpidana yang salah dan bintang reality TV Kim Kardashian yang mendesak Gubernur Texas Greg Abbott untuk memberikan grasi bagi Lucio. "Pengadilan Banding Pidana Texas baru saja mengeluarkan penundaan eksekusi untuk Melissa Lucio dan memerintahkan pengadilan yang lebih rendah untuk mempertimbangkan bukti baru," kata pengacaranya dalam suatu pernyataan.

Lucio, yang akan dieksekusi dengan suntikan mematikan, mengatakan, "Saya bersyukur pengadilan telah memberi saya kesempatan untuk hidup dan membuktikan bahwa saya tidak bersalah. Mariah ada di hati saya hari ini dan selamanya."

Mariah memiliki cacat fisik yang membuatnya goyah saat berjalan, menurut pembelaan Lucio, dan ini bisa menjelaskan kejatuhannya. Pembela juga berpendapat bahwa memar bisa disebabkan oleh gangguan sirkulasi darah. "Melissa berhak atas pengadilan baru yang adil," kata pengacara Lucio, Tivon Schardl.

Tidak ada anak Lucio yang menuduhnya melakukan kekerasan. Hidupnya dirusak oleh serangan fisik dan seksual, kecanduan narkoba, dan ketidakamanan finansial, sehingga Lucio segera dicurigai oleh polisi dan diinterogasi panjang lebar hanya beberapa jam setelah kematian Mariah.

Setelah mengatakan bahwa dia tidak melakukannya hampir seratus kali pada pukul 03.00, Lucio membuat pengakuan yang benar-benar terpaksa, menurut Sabrina Van Tassel, direktur film dokumenter terkenal The State of Texas vs Melissa yang dirilis pada 2020. Film dokumenter tersebut memicu minat luas dalam kasus ini menyebabkan gerakan bersatu di sekitar Lucio.

Seiring dengan tweet ke legiun pengikutnya dari Kardashian, Lucio juga mendapat dukungan dari sekitar 80 anggota parlemen Texas, termasuk Partai Republik yang secara tradisional pembela hukuman mati. Mereka menuntut pihak berwenang membatalkan eksekusi.

Lucio akan menjadi wanita Hispanik pertama yang dijatuhi hukuman mati di Texas. Negara bagian AS ini mengeksekusi paling banyak orang di abad ke-21 dan paling banyak wanita yakni enam orang.

Baca juga: Raja Spanyol Ungkap Kekayaannya Sebesar Rp40 Miliar

Jarang bagi perempuan untuk dieksekusi di Amerika Serikat. Hanya 17 wanita yang dihukum mati sejak 1976, ketika Mahkamah Agung memberlakukan kembali hukuman mati, menurut Pusat Informasi Hukuman Mati.

"Ini akan menjadi ketidakadilan bersejarah baginya untuk dieksekusi karena kejahatan yang tidak dia lakukan, kejahatan yang, pada kenyataannya tidak pernah terjadi," direktur eksekutif Layanan Pembela Texas nirlaba, Burke Butler, mengatakan kepada AFP. (OL-14)