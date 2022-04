Presiden Ukraina Serukan Pertemuan dengan Putin untuk Akhiri Perang

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, pada Sabtu (23/4), menyerukan lagi untuk melakukan pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam upaya untuk mengakhiri perang. "Saya pikir siapa pun yang memulai perang ini akan dapat mengakhirinya," katanya dalam konferensi pers di stasiun metro di jantung ibu kota Ukraina.

Zelensky mengutarakan bahwa dirinya tidak takut bertemu dengan Putin jika itu akan mengarah pada kesepakatan damai antara Rusia dan Ukraina. "Sejak awal, saya bersikeras melakukan pembicaraan dengan Presiden Rusia," kata Zelensky. "Bukannya saya ingin (bertemu dengannya), tetapi saya harus bertemu dengannya untuk menyelesaikan konflik ini dengan cara diplomatik," ucapnya.

"Kami percaya pada mitra kami, tetapi kami tidak percaya pada Rusia," tambahnya.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken, kata Presiden Volodymyr Zelensky, akan mengunjungi Kyiv pada Minggu, ketika invasi Rusia ke Ukraina memasuki bulan ketiga.

Selain itu, lanjutnya, Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin juga akan berkunjung. Itu akan menjadi kunjungan resmi pertama pejabat pemerintah AS sejak invasi 24 Februari. Namun, seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS menolak untuk berkomentar. (AFP/OL-12)