Belasan Kota di Dunia Dukung Penggalangan Dana Bantu Ukraina

KONSER penggalangan dana yang disiarkan langsung pada Minggu (27/3) melalui televisi di 15 kota dunia bertajuk Save Ukraina-#StopWar ditargetkan menyatukan lebih dari 20 negara dan lebih dari 50 penampil.

Di antara bintang internasional yang akan tampil ialah Fatboy Slim, Within Temptation, Bastille, BrainStorm, Beissoul & Einius, Salvador Sobral, Craig David, Submotion Orchestra, Idina Menzel, Gus Gus, dan Nino Katamadze. Ukraina akan diwakili oleh lebih dari 20 seniman termasuk Monatik, Tina Karol, The Hardkiss, Okean Elzy, Jamala, Go_A, DakhaBrakha, Odyn v kanoe, alyona alyona, Antytila, Pianoбой, Melovin, Artem Pivovarov, Alina Pash, Kadnay, Latexfauna , Dakh Putri, Tvorchi, dan NK.

"Dijadwalkan konser bersifat global ini akan berlangsung pukul 22.30 waktu Jakarta yang tersedia live streaming di Facebook Embassy of Ukraine to The Republic of Indonesia," ujar Duta Besar Republik Ukraina untuk Indonesia, Vasyl Hamianin. Konser amal ini akan disiarkan dari Warsawa, Polandia, melalui TV Polandia, TVP.

Selain itu, penyiar dari banyak negara di seluruh dunia, termasuk Estonia (EBR), Lithuania (LTR), Republik Ceko (ČT2), Georgia (GPB/First), Albania (RTSH 2), Montenegro, Slovenia, Latvia (LTV), Kroasia (HRT), Republik Slovakia (RTVS), Austria (Puls 4), Siprus, dan Kanada (OMNI). Mereka akan menyiarkan ulang kegiatan ini. Pada kesempatan acara tersebut, maraton TV Save Ukraina-#StopWar akan diputar di alun-alun banyak kota besar dan ibu kota di seluruh dunia.

Simpatisan Indonesia memastikan menggelar aksi damai di Denpasar (Konsulat Kehormatan Ukraina di Bali). Di kota lain secara khusus penduduk kota-kota berikut akan turun ke jalan antara Berlin (Gerbang Brandenburg, Pariser Platz), London (Parliament Square Garden), Roma (Madonna di Loreto Square), Milan (Piazza del Duomo), Praha (Kota Tua Square), Bratislava (Hlavne Namestie), Toronto (Nathan Phillips Square), dan Amsterdam (Dam Square).

Peserta di kota-kota tersebut dapat mendukung Ukraina dengan mengirimkan sumbangan untuk memecahkan masalah kemanusiaan terbesar yang disebabkan oleh invasi militer Rusia ke Ukraina atau dengan membeli suvenir. (RO/OL-14)