Analis Baca Langkah UEA Sambut Kembalinya Assad ke Arab

KUNJUNGAN mendadak Bashar al-Assad dari Suriah ke Uni Emirat Arab yang kaya minyak membuka pintu bagi rezimnya yang terisolasi untuk kembali ke pelukan dunia Arab, kata para analis. Perjalanan presiden itu juga menunjukkan bahwa UEA lebih tegas bersedia untuk mengecewakan sekutunya Washington dengan pemulihan hubungan dengan Assad yang didukung Rusia dan Iran dituduh melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Kunjungan otokrat Suriah ke ibu kota UEA, Abu Dhabi, Jumat lalu, menjadi yang pertama ke negara Arab dalam lebih dari satu dekade perang saudara brutal yang telah menewaskan hampir setengah juta orang. Assad dan Putra Mahkota Abu Dhabi Sheikh Mohammed bin Zayed Al-Nahyan, penguasa de facto UEA, membahas hubungan persaudaraan antara kedua negara, kantor berita resmi WAM melaporkan.

Washington, "Sangat kecewa dan terganggu oleh upaya nyata untuk melegitimasi Bashar al-Assad," kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price. "Kami tidak mendukung upaya untuk merehabilitasi Assad."

Badr al-Saif, seorang profesor sejarah di Universitas Kuwait, mengatakan UEA telah mendorong kembalinya Suriah ke wilayah Arab terlepas dari peran rezim dalam kematian dan pemindahan banyak warga Suriah. Dia mengatakan langkah berani itu mencerminkan cara UEA--negara kaya yang telah melakukan intervensi militer dalam konflik di Libia, Yaman, dan tempat lain--sekarang melihat dirinya sebagai pialang kekuasaan regional.

"Persepsi diri UEA ialah inti dari pembuatan kebijakannya," kata Saif. "Ia melihat dirinya sebagai pemimpin dunia Arab. Ia memulai dan berharap sisanya akan mengikuti. Penerimaan Bashar al-Assad paling baik dipahami dalam hal ini."

Ekonomi sulit

Ketika Assad pertama kali melancarkan tindakan keras berdarahnya terhadap sebagian besar demonstrasi damai, menjerumuskan negara itu ke dalam perang saudara sejak 2011. Akibatnya, sebagian besar negara Arab memutuskan hubungan dengan Suriah.

Beberapa negara Teluk mendukung pemberontak yang berperang melawan pasukan Assad. Rezim itu kalah perang. Namun militer Rusia melakukan intervensi di pihaknya pada 2015 sehingga memungkinkan Damaskus untuk mendapatkan kembali sebagian besar wilayah yang telah hilang.

UEA telah menjelaskan bahwa mereka menentang yang disebut gerakan Musim Semi Arab, terutama di Suriah, ketika Islamisme, musuh terbesarnya, mendapatkan kekuasaan melalui kelompok-kelompok jihad. Dalam beberapa tahun terakhir Abu Dhabi telah memimpin tawaran Arab ke Damaskus karena rezim Assad mengonsolidasikan kekuasaan.

UEA membuka kembali kedutaannya di sana pada 2018. Beberapa jam kemudian, Bahrain mengatakan pihaknya berencana untuk mengikutinya. November lalu menteri luar negeri UEA, Abdullah bin Zayed, mengunjungi Damaskus.

Pemerintah Suriah, pada bagiannya, sangat ingin menghidupkan kembali hubungan ekonomi dengan negara-negara Arab yang kaya setelah bertahun-tahun perang dan sanksi AS. Setidaknya 90% warga Suriah hidup dalam kemiskinan dan lebih dari setengahnya telah mengungsi akibat perang.

"Suriah menghadapi tantangan ekonomi yang besar dan membutuhkan dukungan dari negara-negara Arab," kata Bassam Abu Abdullah dari Pusat Studi Strategis di Universitas Damaskus.

Pesan

Perjuangan atas peran Suriah dimainkan di era ketika Amerika Serikat mengisyaratkan poros ke Asia yang strategis. Beberapa minggu setelahnya Rusia mengejutkan dunia dengan meluncurkan invasi ke Ukraina.

Perjalanan Assad datang tak lama setelah pertemuan Moskow antara menteri luar negeri Emirat dan rekannya Sergei Lavrov. Ini beberapa minggu setelah Rusia melancarkan perangnya yang didukung secara vokal oleh rezim Assad.

UEA dan Arab Saudi telah menghindar dari berpihak, meskipun ada seruan oleh sekutu Barat untuk mengutuk Moskow, dan menolak permintaan untuk meningkatkan produksi energi untuk menurunkan harga global.

Nicholas Heras dari Newlines Institute mengatakan UEA, dengan merangkul Assad, memosisikan dirinya sebagai pemegang kekuasaan di Timur Tengah dan Eurasia yang lebih luas, yang dapat dituju oleh semua pihak yang berkonflik. Dalam membina hubungan yang lebih dekat dengan Suriah, Emirat melihat peluang untuk menengahi tatanan masa depan di Timur Tengah yang menstabilkan kawasan, "Karena Assad memenangkan perang saudaranya dan kekuatan senjata nuklir mendukungnya sepenuhnya," katanya.

UEA melihat Rusia, "Sebagai pemain penting di Timur Tengah untuk tahun-tahun mendatang dan kekuatan eksternal yang lebih dapat diprediksi daripada Amerika," tambah Heras.

Al-Saif, sejarawan, mengatakan langkah UEA sebenarnya sejalan dengan seruan AS untuk sekutunya di kawasan itu agar memikul lebih banyak tanggung jawab atas keamanan mereka sendiri. "UEA telah terlibat dalam hal itu dan itu berarti tidak akan selalu ada keselarasan total dengan AS karena setiap negara mengejar kepentingannya," katanya. Dia menambahkan bahwa hubungan antara AS dan UEA, mitra strategis yang telah menampung pasukan Amerika, pada akhirnya tidak akan mengalami pemulihan hubungan dengan Suriah.

Dalia Dassa Kaye, rekan senior di UCLA Burkle Center for International Relations, menunjukkan di Twitter bahwa normalisasi UEA-Suriah telah berlangsung selama beberapa waktu. Namun, dia menambahkan, "Bagi UEA untuk menjadi tuan rumah sekutu dekat Putin ini di tengah perang Ukraina yang Rusia mengulangi kekerasan Suriah menjadi pesan yang cukup bagus." (AFP/OL-14)