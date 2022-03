Barack Obama positif covid-19

MANTAN Presiden AS Barack Obama dinyatakan positif covid-19. Hal itu disampaikannya di akun Twitter-nya pada Minggu.

"Tenggorokan saya gatal selama beberapa hari, tetapi saya merasa baik-baik saja," cuit Obama. Dia menambahkan bahwa istrinya, mantan ibu negara Michelle Obama, sejauh ini dinyatakan negatif covid-19.

"Michelle dan saya bersyukur sudah divaksinasi dan mendapat vaksin booster," tulisnya.

Obama, ditambah mantan Presiden Jimmy Carter, George W. Bush, Bill Clinton dan mantan ibu negara, muncul bersama dalam video satu menit yang dirilis Maret lalu. Mereka mendukung kampanye vaksinasi AS dan berbagi apa yang mereka lewatkan tentang kehidupan pra-pandemi.

"Vaksin ini berarti harapan," kata Obama dalam video tersebut. "Itu akan melindungi Anda dan orang-orang yang Anda cintai dari penyakit berbahaya dan mematikan ini," tambahnya.

Obama menegaskan kembali dukungannya untuk vaksin dalam cuitannya di Twitter pada Minggu. Dia mengatakan tes positifnya sendiri adalah pengingat untuk divaksinasi jika masyarakat belum melakukannya, bahkan saat kasus turun.

Jumlah kasus harian di AS telah turun tajam, menurut CDC, dengan rata-rata sekitar 35.000 kasus per hari pada pertengahan Maret dibandingkan dengan saat puncaknya yang rata-rata 810.000 kasus per hari pada pertengahan Januari. (AFP/OL-13)

