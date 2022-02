AS Batasi Impor Barang Bersejarah dari Afghanistan

AMERIKA Serikat (AS) telah membatasi impor barang-barang budaya dan sejarah dari Afghanistan guna mencegah teroris mengambil keuntungan.

Dekrit yang dilaksanakan atas dasar status darurat dan mulai berlaku pada hari Jumat (25/2) tersebut, termasuk pembatasan membawa keramik, lukisan, kaca, gading, tekstil kuno, ubin dan potongan kayu, ke negara itu, menurut daftar pemerintah.

“Pembatasan dimaksudkan untuk mencegah bahan-bahan yang diperdagangkan secara gelap memasuki pasar seni AS, sehingga mengurangi insentif untuk penjarahan warisan budaya Afghanistan dan memerangi keuntungan dari penjualan benda-benda budaya ini oleh teroris dan organisasi kriminal," kata Departemen Luar Negeri AS pada Selasa (22/2).

Tetapi mereka datang setelah permintaan April 2021 dari pemerintah Afghanistan yang didukung AS, yang jatuh ke Taliban pada Agustus.

"Dapatkah Departemen Luar Negeri bertindak berdasarkan 'permintaan' pemerintah yang sudah tidak ada lagi?" kolektor koin kuno dan advokat Peter Tompa bertanya dalam sebuah unggagan di blognya, Pengamat Properti Budaya.

"Pertanyaan sebenarnya adalah bagaimana pembatasan ini akan ditegakkan dan jika ada materi yang dapat disita akan dipulangkan ke Taliban setelah hubungan diplomatik (dengan Amerika Serikat) dipulihkan," tulisnya.

Taliban selidiki penjarahan

Materi arkeologi terbatas berasal dari tahun 50.000 SM hingga 1747, dan materi budaya terbatas mencakup item dari abad kesembilan hingga 1920, kata pemerintah.

Peraturan baru dapat menciptakan masalah logistik bagi kolektor atau kurator yang sudah memiliki barang dalam perjalanan ke AS ketika rumah lelang bersiap untuk menjual barang selama Asia Week New York bulan depan, publikasi seni The Art Newspaper menunjukkan.

Bagi Tompa, satu sisi positif dari aturan impor, yang akan tetap berlaku hingga April 2026 dan dapat diperpanjang, adalah aturan itu tampaknya tidak memasukkan larangan tekstil modern.

“Jika demikian, pembatasan impor seperti itu berpotensi menghancurkan mata pencaharian perempuan Afghanistan yang mencari nafkah dengan menenun tekstil untuk ekspor,” tulisnya.

Tahun lalu, UNESCO meminta Taliban untuk membantu melestarikan warisan budaya Afghanistan.

Sesaat sebelum tugas pertama mereka dalam kekuasaan berakhir pada tahun 2001, Taliban menghancurkan dua patung Buddha raksasa berusia berabad-abad yang diukir dari tebing di Bamiyan, memicu kemarahan global.

Pejabat lokal dan mantan karyawan UNESCO yang sebelumnya berbasis di Afghanistan mengatakan bahwa sekitar seribu artefak tak ternilai yang pernah disimpan di gudang dekat undang-undang tersebut dicuri atau dihancurkan setelah pengambilalihan Taliban tahun 2021.

"Saya mengonfirmasi bahwa penjarahan memang terjadi, tetapi itu terjadi sebelum kedatangan kami," kata anggota Taliban setempat Saifurrahman Mohammadi pada Oktober 2021, menyalahkan pencurian pada kekosongan yang ditinggalkan oleh otoritas lama setelah mereka melarikan diri.

"Kami sedang menyelidiki dan kami berusaha untuk mendapatkan mereka kembali," tambahnya.

Kelompok tersebut telah menjanjikan versi aturan yang lebih lembut kali ini, dan para pejuang Taliban sekarang menjaga apa yang tersisa dari patung-patung Buddha tersebut. (Aiw/France24/OL-09)