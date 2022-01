Lewat Jubir, Prabowo Bantah Melakukan Upaya Normalisasi Hubungan dengan Israel

STAF Khusus Prabowo Subianto, Dahnil Simanjuntak, membantah

pemberitaan media Israel yang menyebut Prabowo melakukan koordinasi

perbaikan hubungan.

Dahnil menegaskan Prabowo tidak pernah terlibat dalam pembahasan

normalisasi hubungan kerja sama antara Jakarta dengan Tel Aviv.

"Pak Menhan tidak pernah ikut membahas masalah normalisasi dengan

Israel, baik secara formal maupun informal," kata Dahnil, Mingu (16(1).

Dahnil menegaskan sikap Prabowo selama ini sejalan dengan negara dan konstitusi Indonesia yakni mendukung kemerdekaan Palestina.

"Sikap beliau sejalan dengan sikap negara dan konstitusi kita mendukung

kemerdekaan semua bangsa. Dalam hal ini kemerdekaan Palestina dan

mendukung penyelesaian two state solution seperti yang sudah

disampaikan secara terbuka pada forum Manama, di Bahrain," papar Dahnil.

Dahnil juga menjelaskan, tulisan The Jerusalem Post soal pertemuan Sudaryono dengan pejabat Israel tak benar. "Tidak ada Pak

Prabowo mengutus staf bahas masalah normalisasi," tegas Dahnil.

Sedangkan Wakil Ketua Umum Bidang Luar Negeri sekaligus Wakil Ketua

Dewan Pembina Partai Gerindra, Fadli Zon, melontarkan bantahannya

melalui akun resmi twitternya @fadlizon pada 14 Januari 2022, dengan

kalimat singkat "Propaganda murahan Israel dari dulu ya seperti ini.

Fitnah dan hoax."

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, disebut surat kabar Israel The

Jerusalem Post mendorong normalisasi hubungan kerja sama bilateral Indonesia dengan Israel. The Jerusalem Post dalam laporannya

yang bertajuk How agriculture led Indonesia defense minister to talk

normalization with Israel, pada 11 Januari 2022 memaparkan adanya

serangkaian pertemuan, pernyataan, dan laporan dalam beberapa bulan

terakhir di 2021 menunjukkan relasi antara Israel dan Indonesia terus

menguat.

Indonesia dan Israel tidak memiliki hubungan diplomatik secara resmi.

Namun koran tersebut menyebutkan bahwa Jakarta dan Tel Aviv memiliki kerja sama di sektor agrikultur (pertanian), perdagangan dan

pariwisata.

Isu upaya normalisasi hubungan Indonesia dan Israel menjadi sorotan

publik pascapertemuan antara Prabowo dengan Penasihat Keamanan Nasional

Israel, Eyal Hulata, dalam sebuah acara konferensi internasional di

Manama, Bahrain, pada November 2021 lalu.

Dari sejumlah foto yang beredar di media sosial, Prabowo terlihat berbicara dengan diplomat kuasa usaha ad interim Israel di Bahrain, Itay Tagner, pada acara yang sama.

Terkait hal itu, Prabowo lantas mengeluarkan pernyataan, bahwa tidak ada larangan atau pelanggaran baginya untuk berbicara dengan pejabat Israel dalam kapasitasnya mewakili kepentingan nasional.

Sebagaimana diketahui, Prabowo Subianto dan dunia pertanian memang cukup dekat. Prabowo pernah menjadi ketua umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) dan belakangan juga mendapat tugas dari Presiden Jokowi membangun lumbung pangan (food estate). (N-2)