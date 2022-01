Inggris Catat Lebih dari 150 Ribu Kematian akibat Covid-19

JUMLAH kematian resmi akibat pandemi covid-19 di Inggris naik di atas 150.000 kasus pada Sabtu (8/1), menyusul rekor gelombang kasus yang disebabkan oleh varian Omikron.

Sekitar 313 kematian dalam 28 hari setelah tes covid-19 positif dilaporkan pada hari Sabtu, menjadikan jumlah total kematian menjadi 150.057.

Ukuran kematian yang lebih luas tetapi kurang tepat waktu dengan covid-19 pada sertifikat kematian, yang mencakup kematian di awal pandemi ketika pengujian terbatas, mencapai 173.248 pada data terakhir pada 24 Desember.

"Virus korona telah menimbulkan korban yang mengerikan di negara kita dan hari ini jumlah kematian yang tercatat telah mencapai 150.000," kata Perdana Menteri Boris Johnson dalam sebuah pernyataan.

"Jalan keluar kami dari pandemi ini adalah agar semua orang mendapatkan booster atau dosis pertama atau kedua jika belum,” imbuhnya.

Inggris telah melihat lonjakan kasus yang terkait dengan varian virus korona Omicron dalam beberapa pekan terakhir, meskipun tingkat kematian lebih rendah daripada selama gelombang infeksi sebelumnya.

Pemerintah telah fokus untuk meluncurkan vaksinasi booster, yang telah mencapai lebih dari 60% populasi, daripada mengharuskan kembalinya tindakan penguncian yang diberlakukan sebelumnya saat pandemi.

Sekitar 1,2 juta orang dinyatakan positif covid-19 selama tujuh hari terakhir, 11% lebih tinggi dari minggu sebelumnya, sementara jumlah kematian mingguan naik 38% pada minggu sebelumnya di 1.271.

Ada tanda-tanda tentatif bahwa jumlah kasus baru mungkin telah mencapai puncaknya, dengan 146.390 kasus baru dilaporkan pada hari Sabtu, turun dari rekor 218.724 yang tercatat pada 4 Januari.

Jumlah kematian kumulatif Inggris adalah yang tertinggi kedua secara absolut di Eropa, hanya di belakang Rusia.

Tetapi secara per kepala, Amerika Serikat, Italia, Belgia, dan beberapa negara di Eropa timur memiliki tingkat kematian kumulatif yang lebih tinggi. Tingkat kematian Inggris adalah 7% lebih tinggi dari rata-rata Uni Eropa, menurut angka yang dikumpulkan oleh Our World in Data. (France24/OL-12)