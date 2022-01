Peretasan Timpa Dua Media Israel Tepat Peringatan Pembunuhan Soleimani

Dua media besar Israel diretas pada Senin (3/1) pagi. Peretasan itu memunculkan pesan ancaman yang muncul terkait dengan pembunuhan seorang jenderal top Iran dua tahun lalu.

Situs web Jerusalem Post berbahasa Inggris dan akun Twitter Maariv berbahasa Ibrani diambil alih dengan gambar kepalan tangan yang menembakkan peluru dari cincin dengan batu merah di jari ke arah kubah yang meledak. "Kami dekat dengan Anda di mana Anda tidak memikirkannya," bunyi teks dalam bahasa Inggris dan Ibrani di bawah kepalan tangan.

Peretasan itu terjadi tepat dua tahun setelah serangan pesawat tak berawak AS 3 Januari 2020 di Baghdad yang menewaskan Jenderal Iran Qasem Soleimani yang memimpin Pasukan Quds sebagai lengan operasi asing Pengawal Revolusi Iran. AS mengatakan pada saat itu bahwa Soleimani, yang sering terlihat mengenakan cincin dengan batu merah, sedang merencanakan tindakan segera terhadap personel AS di Irak.

Menurut The Jerusalem Post, peretasan berlangsung beberapa jam. Akun Twitter Maariv telah menghapus tweet asing tersebut dan tidak mem-posting sesuatu yang baru pada Senin siang. Tidak segera jelas dalang yang meretas media berita Israel.

Israel khawatir program nuklir Iran dapat digunakan untuk memperoleh senjata untuk merugikan negara Yahudi. Kedua negara secara teratur mengeluarkan petunjuk kemungkinan serangan satu sama lain. (AFP/OL-14)