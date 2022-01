BTS Berkontribusi 0,3% Terhadap PDB Korsel

INDUSTRI kreatif berperan penting terhadap perekonomian Korea Selatan, fenomena hallyu dan kesuksesan BTS sebagai grup vokal terbesar di dunia saat ini, berpengaruh besar terhadap pendapatan donestik bruto (PDB) Korea Selatan.

Pada tahun 2018 PDB Korea Selatan sebesar US$1,619 miliar, dan BTS berkontribusi sebesar 0,3% atau US$4,65 miliar.

"Korean wave (hallyu) telah memberikan banyak dampak positif bagi Korea, khususnya di bidang ekonomi," kata Profesor Ilmu Internasional Universitas Korea, Andrew Eungi Kim, dalam workhop Indonesian Next Generation Journalist Network on Korea yang diselenggarakan oleh Foreign Policy Community of Indonesia, di Jakarta, pekan ini.

Peningkatan ekspor konten budaya Korea tersebut, Lanjut Kim, berjumlah lebih dari $6,7 miliar pada tahun 2017, lebih dari 5 kali lompatan peningkatan dibanding tahun 2005.

Namun kontribusi BTS masih lebih rendah dibanding industri game online Korea Selatan. Ground Battle merupakan salah satu game online terpopuler di dunia saat ini. (OL-4)