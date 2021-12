Sejarah, Tugas, dan Organisasi di Bawah PBB

PERSERIKATAN Bangsa-Bangsa disingkat sebagai PBB adalah organisasi internasional yang didirikan pada 24 Oktober 1945 untuk mendorong kerja sama internasional. Badan ini merupakan pengganti Liga Bangsa-Bangsa dan didirikan setelah Perang Dunia II untuk mencegah terjadi konflik serupa.

Apa saja tugas-tugas PBB

1. Menjaga perdamaian dan keamanan dunia

2. Memajukan dan mendorong hubungan persaudaraan antarbangsa melalui penghormatan hak asasi manusia

3. Membina kerjasama internasional dalam pembangunan bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan

4. Menjadi pusat penyelarasan segala tindakan bersama terhadap negara yang membahayakan perdamaian dunia

5. Menyediakan bantuan kemanusiaan apabila terjadi kelaparan, bencana alam, dan konflik bersenjata.

Apa saja PBB

1. Unicef

Kantor pusat Unicef (United Nations Children Fund) berlokasi di Kota New York, Amerika Serikat. Organisasi PBB ini bergerak di bidang kesejahteraan anak di dunia. Unicef ada di 190 negara dan wilayah untuk menjamin keamanan dan hak anak-anak.

2. World Bank

World Bank atau Bank dunia fokus pada pengurangan angka kemiskinan. Lembaga PBB ini memberikan pinjaman dengan bunga kecil pada negara-negara miskin. World Bank berkantor pusat di Amerika Serikat, tepatnya di Washington, DC.

3. FAO

FAO ialah kepanjangan dari Food and Agriculture Organization atau yang kita kenal dengan Organisasi Pangan dan Pertanian. Sesuai dengan sebutannya, organisasi PBB ini bertujuan mengatasi masalah pangan dan pertanian dunia agar penduduk dunia jauh dari kelaparan dan kekurangan gizi.

FAO sendiri memiliki tugas dalam meningkatkan produksi dan mengatasi semua masalah pertanian dan pangan termasuk dalam proses dan pendistribusiannya. Organsasi ini memiliki kantor pusat di negara Roma yang awalnya dibentuk di Kanada.

4. ILO

ILO singkatan dari International Labour Organization atau Organisasi Buruh Internation. Tujuan dari dibentuknya ILO yaitu mengatasi masalah buruh dan tenaga kerja di seluruh dunia. Awalnya, ILO dibentuk pada 1919 dan berada di bawah naungan LBB saat perang dunia pertama.

Karena LBB telah bubar, ILO sekarang berada di bawah naungan PBB setelah perang dunia kedua hingga saat ini. ILO juga pernah mendapatkan perhargaan atau nobel perdamaian pada 1969.

5. WHO

WHO merupakan singkatan dari World Health Organization. Organisasi ini dibentuk pada 7 April 1948 atau tanggal yang sekarang kita rayakan setiap tahun sebagai Hari Kesehatan Dunia. WHO sekarang memiliki lebih dari 7.000 pekerja dari lebih dari 150 negara yang bekerja di 150 kantor negara, 6 kantor regional, dan kantor pusat WHO di Jenewa.

WHO bekerja di seluruh dunia untuk meningkatkan kesehatan, menjaga keamanan dunia, dan melayani masyrakat yang rentan kena penyakit. Tujuan WHO yakni memastikan bahwa setiap orang memiliki cakupan kesehatan universal dan melindungi mereka dari keadaan darurat kesehatan serta memberikan layanan kesehatan dan kesejahteraan yang lebih baik kepada mereka. (OL-14)