KTT ASEM Hasilkan Tiga Dokumen

KONFERENSI Tingkat Tinggi Asia Europe Meeting (KTT ASEM) ke-13, yang diselenggarakan pada 25-26 November 2021, telah menghasilkan tiga dokumen penting (outcome documents).

Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam pengarahan pers secara virtual pascagelaran KTT ASEM ke-13, Jumat (26/11) malam.

Menlu menyebut dokumen pertama yang dihasilkan dari KTT tersebut adalah Pernyataan Ketua (Chair's Statement) yang memuat komitmen penguatan kerja sama Asia dan Eropa, antara lain dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan berkelanjutan (SDGs), pemberdayaan perempuan, konektivitas, dan ekonomi digital.

Baca juga: Di KTT ASEM, Indonesia Tegaskan Komitmen Bantu Afghanistan

Dokumen kedua yang dihasilkan KTT ASEM ke-13 adalah Phnom Penh's Statement on Post-Covid-19 Socio-economic Recovery (Pernyataan Phnom Penh tentang Pemulihan Sosial-ekonomi pascacovid-19).

Dokumen tersebut memuat hal-hal yang terkait kerja sama pemulihan pascapandemi, termasuk melalui penguatan ketahanan kesehatan dan ekonomi global.

Selanjutnya, dokumen ketiga yang dihasilkan dari KTT tersebut berjudul The Way Forward on ASEM Connectivity (Jalan ke depan Menuju Konektivitas ASEM), yakni suatu dokumen yang membahas aturan teknis penguatan konektivitas negara-negara ASEM.

Adapun beberapa hal yang menjadi sorotan para pemimpin ASEM dalam KTT yang berlangsung selama dua hari itu, antara lain pentingnya multilateralisme dalam menyelesaikan permasalahan global, kerja sama pembangunan internasional untuk mencapai target SDGs dan bangkit lebih baik dari pandemi, serta penguatan sistem kesehatan global untuk mengantisipasi potensi pandemi berikutnya.

KTT ASEM ke-13 diikuti para pemimpin dari 51 negara anggota ASEM.KTT tersebut juga dihadiri Presiden Dewan Eropa, Presiden Komisi Eropa, dan Sekjen ASEAN.

KTT ASEM ke-13 diselenggarakan secara virtual di bawah keketuaan Kamboja dengan mengangkat tema Strengthening Multilateralism for Shared Growth (Memperkuat Multilateralisme untuk Pertumbuhan Bersama).

ASEM merupakan forum internasional yang menghubungkan negara-negara Asia dan Eropa.

Anggota ASEM mencakup 65% perekonomian dunia dan 55% perdagangan dunia. Sebanyak 11 dari 20 negara anggota G20 adalah anggota ASEM. (Ant/OL-1)