WHO Khawatirkan 2,2 Juta Kematian akibat Covid-19 di Eropa

EROPA tetap dalam cengkeraman kuat covid-19. Jumlah kematian di benua itu bisa mencapai 2,2 juta musim dingin ini jika tren saat ini berlanjut. Ini dikatakan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Selasa (23/11).

Sekitar 700.000 bisa meninggal dalam beberapa bulan mendatang, kata WHO, ketika kasus-kasus merayap di seluruh Eropa. Ini mendorong beberapa negara untuk menerapkan kembali pembatasan ketat.

WHO memperkirakan tekanan tinggi atau ekstrem di unit perawatan intensif (ICU) di 49 dari 53 negara antara sekarang dan 1 Maret 2022. "Kematian kumulatif yang dilaporkan diproyeksikan mencapai lebih dari 2,2 juta pada musim semi tahun depan," tambahnya atau naik dari 1,5 juta saat ini.

Covid-19 menjadi penyebab utama kematian di seluruh Eropa dan Asia Tengah, WHO melaporkan, mengutip angka dari Institute for Health Metrics and Evaluation. Kenaikan di Eropa didorong oleh kombinasi varian delta yang sangat menular, cakupan vaksinasi yang tidak mencukupi, dan pelonggaran tindakan seperti pemakaian masker dan jarak fisik.

Menurut data WHO, kematian terkait covid-19 meningkat minggu lalu menjadi hampir 4.200 per hari, dua kali lipat dari 2.100 kematian per hari pada akhir September. WHO juga mengatakan semakin banyak bukti bahwa perlindungan yang diinduksi vaksin terhadap infeksi dan penyakit ringan sedang menurun.

"Situasi covid-19 di seluruh Eropa dan Asia Tengah sangat serius. Kami menghadapi musim dingin yang menantang ke depan," kata direktur regional WHO Eropa, Hans Kluge, dalam suatu pernyataan.

Dia menyerukan pendekatan vaksin plus yang terdiri dari vaksinasi, jarak sosial, penggunaan masker wajah, dan cuci tangan. WHO mengatakan masker wajah mengurangi kejadian covid-19 hingga 53% menurut penelitian baru-baru ini dan lebih dari 160.000 kematian dapat dicegah (1 Maret) jika cakupan masker universal 95% tercapai. (AFP/OL-14)