Presiden Jokowi Jadi Pembicara Khusus pada Hari Kedua KTT COP26

PADA hari kedua pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pemimpin Dunia COP26, Selasa (2/11), Presiden Joko Widodo diagendakan untuk hadir dan menjadi salah satu pembicara dalam World Leaders Summit on Forest and Land Use.

"Besok acara Presiden di hari kedua COP26 adalah menjadi pembicara pada World Leaders Summit on Forest and Land Use," ujar Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam konferensi pers di Glasgow, Skotlandia, pada Senin (1/11).

Dalam forum tersebut, hanya tiga pemimpin negara yang memiliki kesempatan berbicara.

Mereka adalah Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, Presiden Kolombia Ivan Duque Marquez dan Presiden Joko Widodo.

Retno menjelaskan, sebagai tuan rumah, PM Johnson memiliki hak untuk berpidato dan mengungdang dua kepala negara lain untuk naik ke podium.

"Hanya akan ada tiga pembicara. Selain PM Johnson, ada Presiden Jokowi dan presiden Kolombia yang diundang secara khusus," ungkap Retno.

Setelah menghadiri agenda tersebut, Jokowi bersama rombongan akan langsung menuju Bandara Glasgow Prestwick, Skotlandia, untuk kemudian lepas landas menuju Bandara Internasional Abu Dhabi, Uni Emirat Arab.

"Presiden Jokowi akan melanjutkan lawatannya ke Uni Emirat Arab dalam rangka memperkuat hubungan kerja sama terutama di bidang perdagangan dan investasi," tandasnya. (OL-6)