The Colours of Indonesia: Kopi Indonesia in Shanghai, Promosi Produk dan Budaya Indonesia 2021

PADA Jumat, 15 Oktober 2021, bertempat di Sinar Mas Plaza Shanghai telah diselenggarakan Promosi Produk dan Budaya Indonesia 2021 dengan tema 'THE COLOURS OF INDONESIA: KOPI INDONESIA IN SHANGHAI'.



Kegiatan Promosi Produk dan Budaya Indonesia merupakan inisiasi KJRI Shanghai dan didukung oleh ITPC Shanghai, Sinar Mas Group-APP China, kalangan perusahaan dan pebisnis Indonesia di Shanghai yang tergabung dalam Indonesia Chamber of Commerce in China Region (INACHAM), Human Letters International Center (HLIC) Shanghai, Tim Kesenian, Angklung dan Fashion Show dari Asosiasi Komunitas Ibu-ibu Masyarakat dan Diaspora Indonesia, serta para pelajar Indonesia di Shanghai.



'The Colours of Indonesia' dibuka secara resmi oleh Bapak Djauhari Oratmangun, Dubes RI untuk RRT dan Mongolia, dan didampingi oleh Konjen RI Shanghai, Pimpinan Sinar Mas Group APP China, President & Chairman INACHAM, Founder & Chairman Human Letters International Center Shanghai. Serta dihadiri para tamu undangan khususnya dari kalangan pimpinan institusi bisnis dan mitra sahabat perusahaan/pebisnis Tiongkok di Shanghai. 'The Colours of Indonesia' diselenggarakan selain dalam rangka Perayaan HUT ke-76 Kemederkaan RI pada 17 Agustus yang lalu, juga dalam rangka perayaan 71 Tahun Hubungan Persahabatan Indonesia dan Tiongkok pada tahun ini.



Dubes RI menegaskan bahwa hubungan persahabatan dan kerja sama antara Indonesia dan Tiongkok berkembang dengan pesat. Dan hampir satu dekade terakhir telah memasuki jenjang hubungan bilateral pada tingkat 'Kemitraan Strategis', khususnya dalam pengembangan bidang kerja sama ekonomi, bisnis, perdagangan dan investasi yang saling menguntungkan bagi masyarakat kedua negara.



Dalam konteks kerja sama ekonomi, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, hubungan perdagangan dan investasi kedua negara meningkat tajam, bahkan di tengah global pandemic Covid.



Secara keseluruhan, total nilai perdagangan kedua negara dari tahun 2017 sampai dengan Juli 2021 mencapai US$355,51 miliar (ekspor Indonesia ke RRT US$158,20 milyar dan ekspor RRT ke Indonesia sebesar US$197,31 miliar).



Pada periode Jan-Jul 2021 nilai perdagangan bilateral kedua negara sudah capai US$61,5 miliar (ekspor RRT US$31,7 miliar dan ekspor Indonesia capai US$29,8 miliar).



Di sektor Investasi, realisasi investasi Tiongkok di Indonesia dalam kurun 6 tahun terakhir (2016-Juli 2021) mencapai US$19,70 miliar. Di mana realisasi investasinya pada Juli 2021 tercatat sebesar US$1,7 miliar, dan menjadikan RRT menjadi investor kedua terbesar di Indonesia.



'The Colours of Indonesia' yang berlangsung selama tiga hari (15-17 Oktober), menampilkan promosi berbagai produk food manufactures dan produk lainnya dari perusahaan Indonesia di Shanghai. Antara lain Mayora, Kapal Api, Balini Coffee, Yes Cofie, Yantyty Group, Rusto Tempeh, Sinar Mas APP China, Indonesia Street Art. Company & Taihe Group, Kayu Manis Spa & Resort, Indofood, iLetters International Center, Papatonk, Mandiri Shanghai, dan juga dimeriahkan pameran produk Batik oleh DWP KJRI Shanghai.



Tampil memukau beragam persembahan kesenian, musik (angklung) dan lagu tradisional khas Indonesia. Tidak kalah menariknya, dalam promosi kesenian dan budaya Indonesia ini, juga turut dimeriahkan acara fashion show yang dipersembahkan oleh Team Indonesian Batik Fashion Show dari Human Letters International Center, serta fashion show persembahan Asosiasi Komunitas Ibu-ibu Masyarakat dan Diaspora Indonesia di Shanghai.



Kegiatan Promosi Produk dan Budaya Indonesia ini merupakan wujud 'Indonesia Incorporated' dari segenap elemen warga masyarakat dan diaspora Indonesia dalam mendukung diplomasi ekonomi dan budaya Indonesia di Tiongkok melalui Kota Shanghai. Diharapkan melalui penyelenggaraan kegiatan promosi ini, kalangan masyakarat dan mitra sahabat Indonesia di Kota Shanghai semakin mengenal produk dan budaya, serta berbagai keunggulan destinasi pariwisata Indonesia, seperti diungkapkan oleh WP. Gultom, Konsul Ekonomi KJRI Shanghai selaku Ketua Panitia the Colours of Indonesia.



Acara opening ceremony dan Indonesian Batik Fashion Show yang digelar pada siang dan sore berlangsung meriah. Selain dihadiri lebih dari 80 tamu undangan dari berbagai kalangan, juga dipadati pengunjung yang begitu ramai memenuhi venue acara ajang promosi produk dan budaya Indonesia di Sinar Mas Plaza, Shanghai. (RO/OL-10)