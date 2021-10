Dua Varian Indomie Goreng Menjadi Mi Instan Terbaik Versi New York Magazine

Beberapa chef serta penulis kuliner membagikan penilaian mereka terhadap beberapa mi instan dari seluruh penjuru dunia. Dua varian Indomie masuk dalam penilaian terbaik seperti tertulis dalam artikel berjudul The Best Instant Noodles, According to Chefs and Food Writers.



Menurut Soleil Ho, Indomie Goreng Original merupakan jenis mi instan favoritnya. Mi instan tersebut sangat direkomendasikan karena memiliki cita rasa gurih dan kuat yang berasal dari bumbu dalam kemasannya.



Kritikus makanan asal San Francisco ini berujar “Di sekolah dasar, saya dan sepupu saya sering menyiapkan mi instan tersebut ketika orangtua kami pergi.”



Dalam menyempurnakan kenikmatan makan indomie, tak lupa Soleil menambahkan telur ceplok dan minyak cabai untuk melengkapi mi instan yang ia masak.



Berbeda dengan Soleil, Lucas Kwan Peterson menyatakan mi instan favoritnya ialah Indomie Goreng varian Ayam Panggang.



Kolumnis kuliner untuk Los Angeles Times tersebut menjelaskan, salah satu cara untuk mengidentifikasi mi instan yang enak adalah dari banyaknya bungkus bumbu yang terdapat dalam kemasan mi instan tersebut.



"Salah satu cara terbaik (memilih mi instan enak) adalah dari jumlah bungkusan di dalamnya. Biasanya, meski tak selalu, ada hubungan antara seberapa banyak jumlah bungkus dari beberapa hal, yakni minyak, saus, bumbu bubuk, serta sayuran kering yang ada di dalam satu kemasan dengan seberapa enak mi instan tersebut. Biasanya semakin banyak semakin enak," tutur Peterson. (*/X-15)