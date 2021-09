2 Warga Kanada yang ditahan di Tiongkok sejak Desember 2018 Telah Dibebaskan

PERDANA Menteri Justin Trudeau mengatakan dua warga negara Kanada, yang ditahan Beijing selama lebih dari 1.000 hari telah meninggalkan wilayah udara Tiongkok dan akan tiba kembali di Kanada, Sabtu (25/9) pagi.

Michael Kovrig dan Michael Spavor ditangkap pada Desember 2018, tidak lama setelah polisi Vancouver menangkap Chief Financial Officer Huawei Technologies Co Ltd Meng Wanzhou dengan surat perintah Amerika Serikat (AS).

Sesaat sebelum Trudeau berbicara, Meng terbang kembali ke Tiongkok setelah mencapai kesepakatan dengan otoritas AS.

"Dua belas menit yang lalu, Michael Kovrig dan Michael Spavor meninggalkan wilayah udara Tiongkok dalam perjalanan pulang," kata Trudeau kepada wartawan dalam sambutan singkat, Jumat (24/9).

"Kedua pria ini telah melalui situasi yang sangat sulit, tetapi ini menginspirasi dan merupakan kabar baik bagi kita semua bahwa mereka sedang dalam perjalanan pulang ke keluarga mereka,” imbuhnya.

Meskipun Beijing bersikeras kedua kasus itu tidak terkait, pemerintah Liberal Trudeau menuduh Tiongkok terlibat dalam diplomasi sandera.

Trudeau tidak ditanya apakah kedua negara telah mencapai kesepakatan bilateral.

"Saya ingin berterima kasih kepada sekutu dan mitra kami di seluruh dunia dalam komunitas internasional yang telah berdiri teguh dalam solidaritas dengan Kanada dan dengan dua orang Kanada ini," tandasnya. (Straitstimes/OL-1)