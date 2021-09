Novavax Ajukan Penggunaan Darurat Vaksin Covid-19 ke WHO

NOVAVAX Inc dan mitranya, Serum Institute of India, telah mengajukan permohonan kepada Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk dimasukkan dalam daftar penggunaan darurat vaksin covid-19 Novavax.

Daftar penggunaan darurat WHO adalah sinyal bagi otoritas nasional tentang keamanan dan kemanjuran suatu produk. Ini juga merupakan prasyarat untuk ekspor ke beberapa negara yang berpartisipasi dalam fasilitas berbagi vaksin Covax.

Novavax dan Serum Institute, produsen vaksin terbesar di dunia, telah berkomitmen untuk bersama-sama menyediakan lebih dari 1,1 miliar dosis vaksin covid-19 ke fasilitas Covax, yang bertujuan memberikan akses yang adil terhadap vaksin covid-19 ke negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah.

Suntikan Novavax adalah vaksin berbasis protein dan telah menunjukkan kemanjuran 90,4% secara keseluruhan dalam uji coba di Amerika Serikat (AS) dan Meksiko. (Straitstimes/OL-1)