Jerman Dukung Tedros Kembali Pimpin WHO

MENTERI Kesehatan Jerman Jens Spahn mendukung Tedros Adhanom Ghebreyesus untuk melanjutkan masa jabatan sebagai direktur jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Spahn meminta negara-negara lain untuk mendukung mantan menteri kesehatan Ethiopia itu menjelang tenggat waktu pemilihan dirjen WHO, pekan ini.

"Kami mengundang negara-negara mitra untuk bergabung dengan kami menominasikan Dirjen Tedros," kata Spahn.

Dukungan itu signifikan karena Jerman adalah pendukung keuangan utama WHO.

Pekan lalu, sejumlah sumber mengatakan Tedros tampaknya akan mencalonkan diri untuk masa jabatan kedua saat badan kesehatan PBB itu berusaha membimbing dunia melalui krisis kesehatan terbesar dalam satu abad terakhir.

Namun, Tedros tidak mendapatkan dukungan dari Ethiopia karena adanya gesekan terkait konflik Tigray.

Tedros memimpin WHO melewati beberapa wabah Ebola dan pandemi covid-19.

Dia bahkan mempertahankan WHO dari serangkaian kritik tajam pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang memandang WHO Tiongkok-sentris.

Kritik-kritik tersebut digaungkan kembali dalam editorial surat kabar Wall Street Journal, Selasa (21/9), yang menentang masa jabatan kedua Tedros sebagai dirjen WHO.

"Gedung Putih melakukan malapraktik diplomatik dengan tidak bekerja sama dengan para sekutu dan mitra untuk mendukung alternatif yang kredibel," demikian isi editorial surat kabar itu.

WHO belum berkomentar tentang masalah ini.

Tedros belum secara terbuka mengakui rencananya untuk mencalonkan diri lagi. Dia mengatakan ingin fokus memerangi pandemi.

Namun, empat sumber mengatakan sejauh ini Tedros adalah satu-satunya kandidat dirjen WHO yang diketahui. (Ant/OL-1)