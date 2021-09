10 Ribu Migran Mayoritas dari Haiti Tinggal di Bawah Jembatan Texas

Lebih dari 10.000 migran sebagian besar warga Haiti ditempatkan di sebuah kamp kumuh di bawah jembatan di Texas selatan pada Jumat (17/9).

Peristiwa itu terjadi bahkan ketika ratusan lainnya menuju ke perbatasan yang menjadi tantangan kemanusiaan dan politik yang berkembang bagi Presiden AS Joe Biden.

Orang-orang Haiti itu bergabung dengan warga Kuba, Venezuela, dan Nikaragua di bawah Jembatan Internasional Del Rio melintasi Rio Grande yang menghubungkan Ciudad Acua di Meksiko ke Del Rio, Texas. Mereka tidur di bawah selimut tipis, sementara beberapa orang mendirikan tenda kecil.

Para pejabat di kedua sisi perbatasan AS-Meksiko mengatakan mayoritas migran adalah warga Haiti dan diperkirakan akan lebih banyak lagi yang akan tiba. Sebagian besar orang yang berbicara kepada Reuters tidak datang langsung dari Haiti tetapi telah melakukan perjalanan panjang dan mengerikan melalui Meksiko dan Amerika Tengah dan Selatan.

Beberapa orang mengatakan bahwa mereka mengikuti rute yang dibagikan di antara mereka melalui WhatsApp.

Di Ciudad Acua, dua pekerja di terminal bus utama mengatakan setidaknya dua lusin bus yang penuh dengan orang Haiti tiba pada Jumat. Satu pekerja itu memperkirakan kedatangan individu sekitar 1.100. Seorang pejabat Meksiko mengatakan jumlah migran sekitar 12.000 pada Jumat sore.

Reuters melihat lusinan sebagian besar migran Haiti tiba di terminal, membawa kendi berisi air, ransel dan map yang berisi dokumen perjalanan. Banyak yang mengatakan mereka segera berencana menyeberangi Rio Grande yang dangkal.

Ali Sajous, 29, seorang migran Haiti, mengatakan para pejabat AS membagikan nomor untuk pemrosesan imigrasi. Dia, suaminya, dan putrinya yang berusia dua tahun yang tiba Senin adalah No. 910 di antrean keluarga. Pihak berwenang sedang memproses No. 685 pada saat itu, katanya.

Haiti, negara termiskin di Belahan Barat Bumi, memiliki sejarah yang bermasalah. Pada Juli, presidennya dibunuh, dan pada Agustus gempa bumi besar dan badai dahsyat melanda negara itu.

Banyak orang Haiti yang diwawancarai oleh Reuters mengatakan mereka dulu tinggal di Amerika Selatan, seringkali Brazil atau Chile, dan sekarang menuju utara karena mereka tidak dapat memperoleh status hukum atau berjuang untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Beberapa warga Haiti juga mengatakan mereka terdorong oleh video di media sosial tentang permohonan suaka di Amerika Serikat.

Seorang pejabat Meksiko, berbicara tanpa menyebut nama, mengatakan sekitar 500 migran kebanyakan warga Haiti naik bus pada Jumat menuju kota perbatasan Reynosa, timur Del Rio dan di seberang McAllen, Texas. Ratusan warga Haiti sudah berada di jembatan perbatasan di sana.

Kemudian pada Jumat, media berita Meksiko Aristegiu Noticias mengatakan pejabat migrasi telah menurunkan sekitar 400 migran dari bus di kota San Fernando. Para migran, termasuk wanita hamil, anak-anak dan orang tua, berencana berjalan sekitar 150 kilometer ke Reynosa, kata laporan itu. Institut Migrasi Nasional Meksiko (INM) tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Arungi Rio Grande

Di daerah Del Rio, Reuters menyaksikan ratusan migran mengarungi Rio Grande setinggi lutut kembali ke Meksiko untuk membeli barang-barang penting. Mereka bilang barang-barang itu tak bisa diperoleh di sisi sungai yang berbatasan dengan Amerika.

Dua migran Haiti mengatakan pejabat AS menyediakan makanan panas pada Kamis malam. Paul Marie-Samise, 32, mengatakan dia merindukan makanan itu.

Petugas patroli Perbatasan AS mengatakan pada Kamis bahwa pihaknya menambah staf di Del Rio dan menyediakan air minum, handuk dan toilet portabel. Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS pada Jumat mengumumkan bahwa karena arus masuk massal, pihaknya untuk sementara dan segera menutup gerbang masuk di Del Rio dan mengarahkan lalu lintas perbatasan kembali ke Eagle Pass, sejauh 57 mil arah timur.

Biden, seorang politisi Demokrat yang menjabat pada Januari, telah menjanjikan pendekatan imigrasi yang lebih manusiawi daripada mantan Presiden Donald Trump. Situasi di Del Rio memberi amunisi kepada para kritikus yang mengatakan kebijakan Biden telah mendorong para migran.

Gubernur Texas Greg Abbott menandatangani undang-undang pada Jumat yang memberikan tambahan $1,8 miliar (Rp 25,6 triliun) dalam pendanaan negara untuk keamanan perbatasan selama dua tahun ke depan. .

Seorang juru bicara Abbott, Renae Eze, mengatakan dalam sebuah surel kepada Reuters bahwa jika digabungkan dengan lebih dari $1 miliar (Rp 14,5 triliun) yang dialokasikan sebelumnya, jumlah dana keamanan perbatasan di negara bagian itu menjadi $3 miliar (Rp42,7 triliun) yang telah dijanjikan Abbot dalam sebuah unggahan Twitter pada Kamis.

"Kami mencoba memperbaiki kegagalan Biden," cuit Abbott.

Pihak berwenang AS menangkap lebih dari 195.000 migran di perbatasan barat daya pada Agustus, menurut data pemerintah yang dirilis pada Rabu, sedikit menurun dari bulan sebelumnya tetapi masih di sekitar level tertinggi dalam 20 tahun.

Sementara Biden membatalkan banyak tindakan imigrasi Trump di awal masa kepresidenannya, ia membiarkan kebijakan pengusiran besar-besaran era pandemi. Sebagian besar migran yang tertangkap melintasi perbatasan AS-Meksiko dengan cepat dikembalikan.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS telah dikritik oleh kelompok-kelompok pro migran dan beberapa politisi Demokrat karena memutus akses hukum ke suaka. Pada Kamis, seorang hakim federal AS memutuskan kebijakan itu tidak dapat diterapkan lagi pada keluarga.

Pemerintahan Biden pada Jumat mengajukan banding atas perintah hakim yang mulai berlaku dalam dua minggu.

Sementara lebih dari 90 persen dari semua orang dewasa lajang yang ditangkap di perbatasan dari Meksiko dan Amerika Tengah dengan cepat diusir berdasarkan kebijakan tersebut, kurang dari 40 persen orang dewasa lajang dari negara lain diusir, menurut data Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS pada tahun fiskal, yang dimulai Oktober lalu.

Banyak dari mereka yang ditahan berharap untuk dibebaskan ke Amerika Serikat sehingga mereka dapat mengajukan permohonan suaka, sebuah proses yang panjang karena sistem pengadilan imigrasi yang dibebani bertumpuk masalah. (Ant/OL-12)