Menlu AS Terbang ke Qatar untuk Bahas Krisis Afghanistan

MENTERI Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat (AS) Antony Blinken, pada Minggu (6/9), terbang menuju ke Qatar dalam perjalanan pertamanya sejak Taliban mengambil alih Afghanistan.

Qatar, sebuah pangkalan militer utama AS, telah menjadi pintu gerbang bagi 55.000 orang yang diterbangkan keluar dari Afghanistan, hampir setengah dari total yang dievakuasi oleh pasukan pimpinan AS setelah kemenangan cepat Taliban di tengah penarikan AS.

Blinken kemudian pada Rabu akan menuju ke pangkalan udara AS Ramstein di Jerman, rumah sementara bagi ribuan warga Afghanistan yang pindah ke Amerika Serikat.

Blinken mengatakan bahwa di Qatar dia akan mengucapkan terima kasih yang mendalam atas semua yang mereka lakukan untuk mendukung upaya evakuasi.

Dia juga akan bertemu dengan warga Afghanistan yang diselamatkan serta diplomat AS, yang telah memindahkan fungsi dari kedutaan yang ditutup di Kabul ke Doha.

Selain itu, dia juga akan berbicara dengan Qatar tentang upaya bersama Turki untuk membuka kembali bandara Kabul. Itu merupakan prioritas mendesak yang diperlukan untuk menerbangkan bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan dan mengevakuasi warga Afghanistan yang tersisa.

Taliban telah berjanji bahwa mereka akan terus membiarkan warga Afghanistan pergi jika mereka mau - salah satu masalah utama yang diharapkan akan dibahas oleh sekutu AS dalam pembicaraan di Jerman. (AFP/Nur/OL-09)