Iran Sebut Kehadiran AS Bawa Kehancuran untuk Afghanistan

JURU Bicara Iran untuk Kementerian Luar Negeri, Saeed Khatibzadeh, Selasa (31/8), mengatakan bahwa dua dekade pendudukan AS hanya membawa kematian dan kehancuran ke Afghanistan.

Saeed Khatibzadeh di Twitter mengatakan bahwa ini adalah kesempatan bersejarah sekarang bagi para pemimpin Afghanistan untuk mengakhiri penderitaan rakyat mereka dengan mengakhiri kekerasan dan membentuk pemerintahan yang inklusif.

Dia pun menekankan bahwa Iran mendukung negara persaudaraan Afghanistan.

Komando Pusat AS, pada Senin (30/8), mengumumkan bahwa satu hari sebelum batas waktu 31 Agustus yang ditetapkan oleh Presiden AS Joe Biden, penarikan pasukan AS dari Afghanistan telah selesai, yang mengakhiri 20 tahun invasi pimpinan AS ke negara itu.

Taliban menyambut baik penarikan itu segera setelah pengumuman AS, dengan mengatakan negara itu menjadi benar-benar bebas dan mandiri. (Xinhua/Nur/OL-09)