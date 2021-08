Dubes RI Al Busyra Paparkan Keamanan Kawasan ASEAN

DUTA Besar RI untuk Ethiopia, Djibouti, dan Uni Afrika, Al Busyra Basnur, memaparkan upaya-upaya yang dilakukan ASEAN dalam menciptakan kawasan yang aman, damai, bebas, dan netral.

Upaya tersebut antara lain melalui kerangka Zone of Peace, Freedom and Neutrality (Zopfan) dan Treaty on the Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone (SEANWFZ).

Paparan itu disampaikan di hadapan sekitar 50 orang yang terdiri dari duta besar (dubes), pejabat tinggi Uni Afrika, pejabat pemerintah, akademisi, dan masyarakat madani, dalam seminar yang diselenggarakan di Addis Ababa, Ethiopia, Jumat (27/8) waktu setempat.

Dubes Al Busyra juga menegaskan komitmen dan upaya-upaya Indonesia dalam menjaga dan memelihara keamanan di kawasan termasuk bersama mitra ASEAN. Dijelaskan juga tentang pentingnya tiga pilar masyarakat ASEAN, yaitu politik dan keamanan, ekonomi, dan sosial budaya.

Mengutip pernyataan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pada pertemuan Menlu ASEAN 2020, Dubes Al Busyra mengatakan bahwa Indonesia mengusulkan kepada para menteri luar negeri ASEAN agar ASEAN dapat mengeluarkan sebuah pernyataan bersama supaya komitmen terhadap prinsip-prinsip yang termasuk dalam Zopfan dipertegas kembali.

Seminar diselenggarakan Kedutaan Besar Kazakhstan di Addis Ababa, Ethiopia, yang menghadirkan empat dubes asing di Ethiopia sebagai pembicara.

Selain Indonesia, empat dubes asing lainnya adalah Dubes Barlybay Sadykov (Kazakhstan), Dubes Hans Henric Lundquist (Swedia), dan Dubes Samad Lakizadeh (Iran). Seminar diselenggarakan dalam rangka International Day Against Nuclear Test. (Hym/OL-09)