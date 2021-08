Taliban Rebut Kota Mazar-i-Sharif, Biden Kirim Lebih Banyak Pasukan

PEJUANG Taliban, pada Sabtu, merebut kota utama Afghanistan di wilayah utara, Mazar-i-Sharif, dan mendekati Kabul. Presiden AS Joe Biden pun seegra mengirim lebih banyak pasukan untuk mengevakuasi personel Amerika dan sekutu mereka.

Tepat sebelum penduduk mengonfirmasi jatuhnya Mazar-i-Sharif, yang pernah menjadi benteng anti-Taliban, Presiden Afghanistan Ashraf Ghani berbicara kepada bangsanya, bersumpah untuk mencegah pertumpahan darah lebih lanjut, meskipun kekalahan yang diderita oleh pasukan Afghanistan selama 10 hari terakhir.

Namun, Ghani - yang pergi ke Mazar-i-Sharif beberapa hari lalu untuk mengerahkan pasukannya - tidak memberikan petunjuk dalam pidatonya bahwa dia akan bertanggung jawab atas kehancuran militer negara tersebut atau mengundurkan diri.

Kabul secara efektif menjadi pertahanan terakhir yang terkepung bagi pasukan pemerintah. Pemberontak sekarang berkemah hanya 50 kilometer (30 mil) dari ibu kota dengan Amerika Serikat dan negara-negara lain berupaya untuk mengangkut warga negara mereka ke tempat yang aman sebelum serangan habis-habisan yang ditakuti.

Ketika gelombang baru personel militer AS mendarat untuk mengawasi evakuasi karyawan kedutaan dan ribuan warga Afghanistan yang bekerja untuk pasukan AS dan sekarang takut akan pembalasan Taliban, Biden mengatakan lebih banyak tentara akan menyusul.

"Saya telah mengizinkan pengerahan sekitar 5.000 tentara AS," kata Biden setelah bertemu dengan tim keamanan nasionalnya.

Pengerahan pasukan tersebut dilakukan untuk mengawasi evakuasi dan penarikan terakhir pasukan AS setelah 20 tahun berada di lapangan. Itu mewakili masuknya 1.000 tentara, dari sekitar 1.000 yang sudah berada di lapangan, dan 3.000 tentara yang diperintahkan dalam beberapa hari yang lalu, menurut seorang pejabat pertahanan AS.

"Saya adalah presiden keempat yang memimpin kehadiran pasukan Amerika di Afghanistan - dua dari Partai Republik, dua dari Partai Demokrat. Saya tidak akan, dan tidak akan, meneruskan perang ini ke yang kelima," ucap Biden.

Di Mazar-i-Sharif, Taliban dengan cepat mengambil alih.

"Mereka berparade dengan kendaraan dan sepeda motor mereka, menembak ke udara untuk merayakannya," kata Atiqullah Ghayor, yang tinggal di dekat masjid biru yang terkenal di kota itu.

Panglima perang Abdul Rashid Dostum dan Atta Mohammad Noor, yang memimpin perlawanan milisi di kota itu untuk mendukung pasukan pemerintah, telah melarikan diri ke Uzbekistan, sekitar 30 kilometer ke utara, kata seorang ajudan.

Di luar Kabul, satu-satunya kota penting lainnya yang belum diambil adalah Jalalabad dan Khost.

Ketika Taliban mendekati ibu kota, penduduk yang panik membentuk antrean panjang di luar bank, berharap untuk menarik tabungan mereka. Beberapa cabang tampaknya sudah kehabisan uang.

Penduduk di dekat penjara Pul-e-Charkhi di luar wilayah timur jauh Kabul mengatakan mendengar suara tembakan dari fasilitas itu.

Dalam pidato pertamanya kepada negara itu sejak Taliban melancarkan serangan besar-besaran mereka, Ghani mengatakan dia ingin menghentikan kekerasan tersebut.

"Saya tidak akan membiarkan perang itu menyebabkan lebih banyak kematian," katanya, yang tampak muram dan duduk di depan bendera Afghanistan.

Ghani mengatakan angkatan bersenjata dapat dimobilisasi kembali dan konsultasi sedang dilakukan untuk mencoba membantu mengakhiri pertempuran tersebut, tetapi hanya memberikan sedikit rincian tentang apa yang direncanakan pemerintahannya.

Kemudian, Istana Kepresidenan mengatakan delegasi dengan kewenangan harus segera ditunjuk oleh pemerintah dan siap untuk negosiasi. Namun, rincian lebih lanjut tidak segera tersedia.

Sementara itu, Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price mengatakan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dan Ghani membahas urgensi upaya diplomatik dan politik yang sedang berlangsung untuk mengurangi kekerasan. Di Kabul, staf kedutaan AS diperintahkan untuk mulai merobek dan membakar materi yang sensitif.(AFP/OL-5)