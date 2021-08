Libas Australia, Tim Basket Putra AS Melangkah ke Final Olimpiade

BINTANG klub Brooklyn Nets, Kevin Durant, menjadi pencetak angka terbanyak dalam laga Olimpiade Tokyo 2020 untuk mewakili tim Amerika Serikat (AS) menuju laga final setelah berhasil menyingkirkan Australia dengan skor 97-78 di Saitama Super Arena, Tokyo, Kamis (5/8).

Kevin Durant berhasil menyumbang 23 poin disusul bintang Phoenix Suns yang menjadi runner-up di babak final playoff NBA, Devin Booker dengan 20 poin.

Mulanya permainan tengah di kuarter awal AS lebih dominan, sehingga pemain Australia lebih banyak mencoba melakukan banyak tembakan tiga angka.

AS mencoba hal yang sama hingga enam kali peluang, namun tidak ada angka yang dihasilkan dari hal itu. Sementara Australia unggul 24-18 atas AS.

"Strategi bertahan adalah intinya. Itu yang kami rencanakan, kami juga memiliki banyak pemain berbakat dan kita sama-sama bertahan di tim yang sama." kata Booker.

Pemain Brooklyn Nets untuk perwakilan Australia, Patty Mills, hanya dapat menyumbang 15 poin diikuti rekan setimnya pemain bertahan Houston Rockets, Dante Exum dengan 14 poin dalam keseluruhan laga.

Kedua tim tampil sama-sama dominan dan menciptakan banyak pelanggaran pemain hingga berujung lemparan bebas. Dengan enam dari delapan lemparan bebas yang berhasil masuk, ditambah lima tembakan dua angka dan dua tembakan dua angka membuat

Timnas AS yang pernah dijuluki 'the Dream Team' memiliki tambahan 24 poin. Sehingga kini AS berhasil memperkecil jarak dengan 42-45 di akhir kuarter kedua.

Pemain bintang Milwaukee Bucks yang baru saja menjuara final playoff NBA 2021, Jrue Holiday dan Khris Middleton sama-sama menyumbang 11 poin dan menghancurkan Australia dengan tambahan 32 poin berkat serangan balik dari bola rebound yang dilakukan tim AS. Kini skor menjadi 74-55 keunggulan besar bagi AS.

Sama-sama membukukan 23 poin untuk kedua tim hingga laga akhir, membuat AS dapat tempat di laga final, sementara Australia akan bertarung memperebutkan perunggu

Tim 'Negeri Kanguru' tinggal menunggu tim yang kalah dalam laga antara tim Prancis atau Slovenia untuk menentukan siapa yang berhak meraih tiket final. (And/sportingnews/OL-09)