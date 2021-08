New York Syaratkan Kartu Vaksin untuk Masuk Restoran dan Pusat Kebugaran

NEW York menjadi kota pertama di Amerika Serkat (AS) yang mewajibkan bukti vaksin covid-19 bagi orang yang ingin memasuki venue indoor seperti restoran dan pusat kebugaran. Hal itu diungkapkan Wali Kota New York Bill de Blasio, Selasa (3/8).

Pengumuman itu dilansir De Blasio saat kantor pemerintah dan swasta di AS meningkatkan kewajiban vaksin covid-19 saat negara itu berjuang menghadapi lonjakan kasus akibat varian Delta.

"Jika Anda telah divaksin, Anda memiliki kunci untuk membuka banyak pintu. Jika Anda tidak divaksin, sayangnya, Anda tidak bisa berpartisipasi di banyak hal," kata De Blasio dalam sebuah konferensi pers.

Saat kasus covid-19 kembali naik di AS, De Blasio menyebut kebijakan yang diberi nama 'Key to NYC' itu akan dilucurkan pada 16 Agustus diawali dengan masa transisi sebelum ada penegakan hukum, sebulan kemudian.

"Telah tiba saatnya bagi semua orang untuk memandang vaksinasi sebagai kebutuhan untuk hidup normal dan sehat," tegas De Blasio. (AFP/OL-1)