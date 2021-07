Berbagai Negara Gunakan Pegasus Israel Intip Puluhan Ribu Ponsel

PERUSAHAAN Israel dituduh memasok spyware ke pemerintah sehingga dikaitkan dengan 50.000 daftar nomor ponsel, termasuk milik para aktivis, jurnalis, eksekutif bisnis, dan politisi di seluruh dunia. Ini disampaikan sejumlah laporan pada Minggu (18/7).

Grup NSO Israel dan malware Pegasus miliknya telah lama menjadi berita utama sejak 2016, ketika para peneliti menuduhnya membantu memata-matai seorang pembangkang di Uni Emirat Arab. Pengungkapan pada Minggu tersebut meningkatkan kekhawatiran terhadap masalah privasi dan hak serta mengungkapkan sejauh mana perangkat lunak perusahaan swasta Israel dapat disalahgunakan oleh kliennya secara internasional.

Tingkat penggunaan Pegasus dilaporkan oleh The Washington Post, The Guardian, Le Monde, dan kantor berita lain yang berkolaborasi dalam penyelidikan kebocoran data. Tidak tanggung-tanggung sekitar lebih dari 50.000 nomor ponsel kini telah diidentifikasi dan dianggap sebagai orang yang diminati oleh klien dari NSO sejak 2016.

The Post mengatakan daftar itu dibagikan organisasi berita oleh Forbidden Stories yang bersifat nirlaba berbasis di Paris dan Amnesty International. Surat kabar itu mengatakan jumlah total ponsel dalam daftar yang benar-benar ditargetkan atau diawasi tidak diketahui.

The Post mengatakan bahwa 15.000 nomor yang berada di daftar tersebut berasal dari Meksiko termasuk politisi, perwakilan serikat prakerja, jurnalis, dan kritikus pemerintah. Tidak hanya di Meksiko, situs berita investigasi India The Wire melaporkan bahwa 300 nomor ponsel yang digunakan di India, termasuk nomor menteri pemerintah, politisi oposisi, jurnalis, ilmuwan, dan aktivis hak asasi manusia.

Sebanyak 40 nomor yang diidentifikasi di India merupakan milik para jurnalis. Sebelumnya, pemerintah India membantah pada 2019 bahwa mereka telah menggunakan malware untuk memata-matai warganya setelah WhatsApp mengajukan gugatan di Amerika Serikat terhadap NSO dan menuduhnya menggunakan platform perpesanan untuk melakukan spionase dunia maya.

The Post mengatakan analisis forensik dari 37 smartphone dalam daftar menunjukkan telah ada upaya dan berhasil dalam peretasan perangkat, termasuk dua wanita yang dekat dengan jurnalis Saudi Jamal Khashoggi, yang dibunuh pada 2018 oleh regu pembunuh Saudi. Di antara daftar nomor tersebut juga bisa ditemukan sejumlah nomor milik wartawan dari berbagai perusahaan media internasional seperti Agence France-Presse, The Wall Street Journal, CNN, The New York Times, Al Jazeera, France 24, Radio Free Europe, Mediapart, El Pais, Associated Press, Le Monde, Bloomberg, The Economist, Reuters, dan Voice of America, kata Guardian.

Ini bukan pertama kali terdapat laporan tentang Pegasus yang meretas telepon wartawan. Citizen Lab, pusat penelitian di Universitas Toronto, dan Amnesty Internasional juga sudah pernah melaporkan hal tersebut. (OL-14)