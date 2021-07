AS Peringatkan Perusahaan yang Miliki Hubungan dengan Xinjiang

PEMERINTAH Amerika Serikat (AS) memperingatkan perusahaan tentang risiko memiliki rantai pasokan dan hubungan investasi ke wilayah Xinjiang, Tiongkok, mengacu pada tudingan kerja paksa dan pelanggaran hak asasi manusia di sana.

“Mengingat tingkat keparahan dan tingkat pelanggaran ini, bisnis dan individu yang tidak keluar dari rantai pasokan, usaha, dan/atau investasi yang terkait dengan Xinjiang dapat berisiko tinggi melanggar hukum AS,” kata Departemen Luar Negeri AS dalam sebuah pernyataan, Selasa (13/7).

Menandakan koordinasi pemerintah AS yang lebih luas tentang masalah ini, Departemen Tenaga Kerja dan Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) bergabung dalam mengeluarkan laporan yang diperbarui, yang pertama kali dirilis pada 1 Juli 2020 di bawah pemerintahan mantan Presiden Donald Trump oleh departemen Negara Bagian, Perdagangan, Keamanan Dalam Negeri, dan Keuangan.

Laporan baru itu memperkuat peringatan kepada perusahaan-perusahaan AS, mencatat bahwa mereka berisiko melanggar hukum AS jika operasi mereka terkait, bahkan secara tidak langsung, dengan jaringan pengawasan yang luas dan berkembang pemerintah Tiongkok di Xinjiang. Peringatan itu juga berlaku untuk dukungan keuangan dari modal ventura dan perusahaan ekuitas swasta.

Laporan tersbeut juga merangkum tindakan yang diumumkan sebelumnya diambil pemerintahan Biden untuk mengatasi dugaan kerja paksa dan pelanggaran hak di Xinjiang, termasuk larangan Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS pada beberapa impor produk surya, dan sanksi terhadap perusahaan dan entitas Xinjiang.

Pada Jumat (9/7), pemerintah menambahkan 14 perusahaan Tiongkok dan entitas lain ke daftar hitam ekonominya atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan pengawasan teknologi tinggi di Xinjiang.

Laporan itu mengatakan pemerintah Tiongkok melanjutkan pelanggaran mengerikan di Xinjiang dan di tempat lain menargetkan warga Uighur, etnis Kazakh, dan etnik Kirgistan yang mayoritas Muslim, dan anggota kelompok etnis dan agama minoritas lainnya.

Tiongkok membantah melakukan pelanggaran dan mengatakan telah mendirikan pusat pelatihan kejuruan di Xinjiang untuk mengatasi ekstremisme agama.

USTR Katherine Tai memuji Kanada, Meksiko, dan mitra serta sekutu AS lainnya karena berkomitmen untuk melarang impor barang yang dibuat dengan kerja paksa.

"Saya ingin memuji sekutu kami karena mengirimkan tanda yang jelas bahwa tidak ada tempat untuk kerja paksa dalam sistem perdagangan internasional yang adil dan berdasarkan aturan," katanya dalam sebuah pernyataan.

Presiden Joe Biden telah berusaha meminta bantuan dari sekutu AS untuk meminta pertanggungjawaban Beijing atas pelanggaran hak asasi manusia dan apa yang dikatakan Gedung Putih sebagai kebijakan luar negeri dan perdagangan yang semakin memaksa.

Departemen Keuangan AS menolak mengomentari laporan Financial Times bahwa AS akan menjatuhkan sanksi lebih banyak minggu ini sebagai tanggapan atas tindakan keras Tiongkok di Xinjiang dan Hong Kong.

Sebuah sumber mengatakan pemerintah dapat mengumumkan nasihat bisnis serupa segera setelah Jumat (9/7), berdasarkan kondisi yang memburuk di Hong Kong.

“Beijing menyangkal kebebasan dasar dan menyerang otonomi Hong Kong serta lembaga dan proses demokrasi," menurut seorang pejabat senior pemerintah.

"Kami berusaha memastikan bisnis dapat beroperasi di lingkungan peraturan yang stabil, dapat diprediksi, dan adil di seluruh dunia, dan risiko aturan hukum yang sebelumnya terbatas di daratan Tiongkok kini semakin menjadi perhatian di Hong Kong," kata pejabat itu. (Straitstimes/OL-1)