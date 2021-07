Kasus Covid-19 di AS Melonjak Lagi

KURVA covid-19 di Amerika Serikat (AS) meningkat lagi setelah berbulan-bulan menurun, dengan jumlah kasus baru per hari berlipat ganda selama tiga minggu terakhir. Peningkatan tersebut didorong oleh varian Delta yang menyebar cepat hingga tingkat vaksinasi yang rendah.

Infeksi covid-19 yang dikonfirmasi menjadi rata-rata sekitar 23.600 sehari, Senin (12/7), naik dari 11.300 pada 23 Juni, menurut data Johns Hopkins University.

Dan semua negara bagian AS, kecuali dua negara bagian - Maine dan South Dakota - melaporkan jumlah kasus telah meningkat selama dua minggu terakhir.

Pada saat yang sama, beberapa negara bagian menghadapi resistensi vaksin yang dalam, sementara versi mutan yang sangat menular dari virus korona yang pertama kali terdeteksi di India menyumbang bagian terbesar dari infeksi.

Secara nasional, 55,6% dari semua orang AS telah menerima setidaknya satu suntikan vaksin covid-19, menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit.

Lima negara bagian dengan lonjakan dua minggu terbesar dalam kasus per kapita semuanya memiliki tingkat vaksinasi yang rendah: Missouri, 45,9%; Arkansas, 43%; Nevada, 50,9%; Louisiana, 39,2%; dan Utah, 49,5%.

Bahkan dengan lonjakan terbaru, kasus di AS jauh dari puncaknya yang sampai seperempat juta per hari pada Januari. Dan kematian rata-rata di bawah 260 per hari setelah mencapai lebih dari 3.400 selama musim dingin. Itu merupakan bukti betapa efektifnya vaksin dapat mencegah penyakit serius dan kematian pada mereka yang kebetulan terinfeksi.

Di tengah kenaikan kasus itu, otoritas kesehatan di tempat-tempat seperti Los Angeles County dan St Louis memohon kepada warga yang sudah divaksinasi untuk tetap mengenakan masker di tempat umum.

Pejabat di Chicago, Selasa (13/7), mengumumkan bahwa pelancong yang tidak divaksinasi dari Missouri dan Arkansas harus dikarantina selama 10 hari atau dinyatakan negatif covid-19.

Pejabat Mississippi juga merekomendasikan orang yang berusia 65 tahun ke atas dan mereka yang memiliki kondisi kronis agar menjauh dari pertemuan besar di dalam ruangan karena peningkatan 150% rawat inap selama tiga minggu terakhir.

Tetapi kemauan politik mungkin tidak ada di banyak negara bagian yang lelah dengan pembatasan selama berbulan-bulan.

Di Michigan, Gubernur Demokrat Gretchen Whitmer menghadapi dorongan untuk mencabut undang-undang yang dia gunakan untuk menetapkan pembatasan besar selama tahap awal pandemi.

Gubernur Partai Republik Kay Ivey dari Alabama menolak gagasan bahwa negara bagian mungkin perlu menerapkan kembali langkah-langkah pencegahan ketika ada keterlambatan vaksinasi dan peningkatan rawat inap.

"Alabama terbuka untuk bisnis. Vaksin sudah tersedia dan saya mendorong orang untuk mendapatkannya. Status darurat dan perintah kesehatan telah berakhir. Kami bergerak maju," katanya di media sosial.

Pemimpin Global Center for Health Security di University of Nebraska Medical Center di Omaha James Lawler mengatakan mengenakan kembali masker dan membatasi pertemuan akan membantu.

Tetapi, dia mengakui bahwa sebagian besar tempat yang tingkat virusnya lebih tinggi adalah wilayah yang tidak ingin melakukan hal-hal tersebut.

Lawler pun memperingatkan bahwa apa yang terjadi di Inggris adalah gambaran dari apa yang akan terjadi di AS. (CNA/OL-1)