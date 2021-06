Donald Rumsfeld, Arsitek Perang Irak, Tutup Usia

MANTAN Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS) Donald Rumsfeld, yang memimpin 'Negeri Paman Sam' itu memulai perang di Irak dan Afghanistan tutup usia di usia 88 tahun. Hal itu diungkapkan keluarga Rumsfeld. Rabu (30/6).

Rumsfeld memimpin militer AS di mayoritas masa kepemimpinan Presiden George W Bush.

Dia terkenal keras kepala dan dengan tegas mengabaikan laporan bahwa militer AS melakukan penjarahan di Baghdad dengan mengatakan, "Itu hal biasa."

Bagi jutaan warga AS yang memprotes perang di Irak, Rumsfeld dan mantan wakil presiden AS Dick Cheney merupakan figur kunci dalam aksi berlebihan 'Negeri Paman Sa,' itu dalam perang melawan teror termasuk penjeblosan para tersangka aksi teror ke Guantanamo Bay dan pelanggaran HAM terhadap tahanan AS di penjara Abu Ghraib di Irak.

Kebijakan perang Irak Rumsfeld akhirnya akan berakhir setelah para politisi AS memutuskan menarik pasukan AS dari Afghanistan, yang telah bertugas sejak serangan 11 September 2001, dalam waktu dekat ini.

Keluarga menyebut Rumsfeld meninggal dunia di Taos, New Mexico.

Bush menyebut Rumsfeld sebagai pelayan publik teladan dan seorang pria yang sangat baik.

"Dia adalah pemimpin angkatan bersenjata kita. Amerika Serikat menjadi semakin aman dan lebih baik di bawah kepemimpinannya," ujar Bush. (AFP/OL-1)