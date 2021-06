Iran Gagalkan Serangan Sabotase di Badan Energi Atom

IRAN mengatakan pihaknya menggagalkan serangan sabotase pada Rabu (23/6) di gedung badan energi atom dalam insiden misterius. Ini terjadi ketika AS memblokir situs web terkait Iran dan ketika pembicaraan untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir berlangsung.

Televisi pemerintah mengatakan operasi sabotase terhadap salah satu bangunan (Organisasi Energi Atom Iran) digagalkan tanpa menimbulkan korban atau kerusakan.

"Para penyabot gagal melaksanakan rencana mereka," tambah penyiar, tanpa mengidentifikasi bangunan atau sifat serangan yang telah dihindari.

Berita serangan itu muncul setelah Departemen Kehakiman AS mengatakan pihaknya menyita 33 situs media yang dikendalikan pemerintah Iran yang diduga di-hosting di domain milik AS.

Teheran memperingatkan pada Rabu bahwa keputusan Washington untuk memblokir situs itu tidak konstruktif untuk pembicaraan yang sedang berlangsung untuk membawa Amerika Serikat kembali ke kesepakatan nuklir penting 2015 antara Iran dan kekuatan dunia. Kesepakatan itu ditentang keras oleh sekutu AS, Israel.

Iran menuduh negara Yahudi berada di balik serangan sabotase terhadap pabrik pengayaan uranium Natanz pada April dan pembunuhan ilmuwan nuklir terkemuka Mohsen Fakhrizadeh November lalu.

Israel tidak membenarkan atau menyangkal keterlibatan dalam ledakan kecil di Natanz, tetapi radio publik mengatakan itu merupakan operasi sabotase oleh agen mata-mata Mossad, mengutip sumber-sumber intelijen yang tidak disebutkan namanya.

The New York Times, mengutip pejabat intelijen AS dan Israel yang tidak disebutkan namanya, mengatakan ada peran Israel dalam serangan itu. Pada saat itu, kementerian luar negeri Iran menuduh Israel melakukan tindakan terorisme nuklir yang bertujuan menggagalkan pembicaraan nuklir Wina dan bersumpah akan membalas dendam.

Negara Yahudi itu juga tidak pernah mengomentari pembunuhan Fakhrizadeh.

Lakukan apa pun

Israel berpendapat bahwa perjanjian nuklir dapat memungkinkan republik Islam itu mengembangkan bom. Iran selalu membantah untuk membuat senjata nuklir.

Yair Lapid, menteri luar negeri dalam pemerintahan koalisi baru Israel, pekan lalu berjanji negara Yahudi itu akan melakukan apa pun untuk mencegah Iran memperoleh bom nuklir dan menentang kebangkitan kembali kesepakatan 2015.

Serangan sabotase pada Rabu juga terjadi dua hari setelah Iran mengatakan untuk sementara menutup satu-satunya pembangkit listrik tenaga nuklirnya di Bushehr di pantai Teluk negara itu untuk pekerjaan pemeliharaan.

Pembangkit Bushehr dan reaktor 1.000 megawattnya dibangun oleh Rusia dan secara resmi diserahkan pada September 2013, meskipun ada kekhawatiran atas lokasinya di daerah rawan gempa.

Kesepakatan nuklir 2015 menjanjikan keringanan sanksi Iran dengan imbalan pembatasan program nuklirnya.

Kesepakatan itu ditorpedo pada 2018 ketika presiden AS saat itu Donald Trump secara sepihak menarik diri darinya dan menerapkan kembali sanksi hukuman terhadap Iran.

Penerus Trump, Joe Biden, lebih suka bergabung kembali dengan perjanjian itu dan pihak-pihak yang tersisa terlibat dalam negosiasi di Wina untuk mencoba menyelamatkannya.

Perkembangan terjadi beberapa hari setelah ulama ultrakonservatif Ebrahim Raisi terpilih sebagai presiden Iran berikutnya dalam pemilihan yang dikecam Amerika Serikat sebagai tidak bebas dan tidak adil.

Peluang bagus

Raisi, dianggap dekat dengan pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei yang memegang kekuasaan politik tertinggi di Iran, mengatakan pada Senin dia tidak akan membiarkan negosiasi nuklir berlarut-larut. Dia akan menggantikan Presiden moderat Hassan Rouhani, yang telah menjabat maksimal dua periode empat tahun berturut-turut, pada Agustus.

Jerman, yang merupakan pihak dalam pembicaraan nuklir, mengatakan pada Rabu bahwa pihaknya yakin ada peluang bagus kesepakatan dapat segera dicapai.

"Mengenai negosiasi di Wina, itu tidak mudah. Itu sudah jelas dalam beberapa pekan terakhir," kata Menteri Luar Negeri Heiko Maas pada konferensi pers bersama di Berlin dengan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken.

"Namun demikian kami bergerak maju selangkah demi selangkah dalam setiap putaran negosiasi dan kami berasumsi bahwa dalam konteks pemilihan presiden (Iran), ada peluang bagus untuk menyelesaikannya di masa mendatang."

Tetapi Iran memperingatkan bahwa keputusan AS pada Selasa untuk memblokir lusinan situs web terkait Iran tidak membantu pembicaraan nuklir dan menuduh Washington menekan kebebasan berekspresi.

Situs media Iran Press TV dan Al-Alam, penyiaran utama berbahasa Inggris dan Arab di negara itu, termasuk di antara yang terkena dampak.

"Kami menggunakan semua cara internasional dan hukum untuk mengutuk kebijakan Amerika Serikat yang keliru ini," kata direktur kantor kepresidenan, Mahmoud Vaezi, kepada wartawan. "Tampaknya tidak konstruktif ketika pembicaraan untuk kesepakatan tentang masalah nuklir sedang berlangsung." (AFP/OL-14)